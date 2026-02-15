Wyszło na jaw ws. Skowrońskiej. Wreszcie pokazała partnera, milczała długo

Katarzyna Skowrońska w ostatnim czasie pokazywała, jak wygląda jej wspaniałe życie we Włoszech. W ostatnim czasie była siatkarka chwaliła się kolejnymi etapami remontu. Ostatnio jednak na jej profilu pojawiło się zdjęcie, które rozwiało wiele domysłów dotyczących jej życia prywatnego.

Katarzyna Skowrońska pokazała partnera

Skowrońska to była kapitanka reprezentacji Polski. Przez sporą część swojej kariery sportowej grała jednak we Włoszech i to tam czuła się najlepiej. Tam też postanowiła się przeprowadzić i budować nowe życie po rozwodzie. Jak się okazało, przez parę lat była singielką, ale ostatecznie znalazła nową miłość.

W mediach społecznościowych podzieliła się wspólnym zdjęciem z ukochanym. Wydało się, że jest z nim już od bez mała dwóch lat. "…to już prawie DWA LATA... jak w korcu maku, jak dwie połówki, jak Bonie & Clyde, jak Wars i Sawa, tam ja Kajuś, gdzie ty Kaja…" - pisał ukochany Skowrońskiej.

Katarzyna Skowrońska od dwóch lat jest w związku. Jej partner to znany reżyser

Partnerem Skowrońskiej jest znany reżyser, Bartosz Prokopowicz. Najbardziej znany jest z filmu "Chemia", ale ma na koncie również reżyserię w znanych serialach, takich jak

"Ultraviolet" czy "Mecenas Porada". Widać, że jedną z cech obojga jest mocne zaangażowanie w świat artystyczny.

Skowrońska po zakończeniu kariery skupiła się na swoich artystycznych talentach i zajęła się m.in. fotografią, czym chwaliła się szeroko na Instagramie. Swoje pasje może więc teraz rozwijać też wraz ze swoim ukochanym.

