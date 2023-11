W latach 90. Dmowska-Andrzejuk rozpoczęła karierę szermierczą . Trenowała w sekcji Legii Warszawa, później przeniosła się do klubu AZS-AWF Warszawa, a na koniec do zespołu AZS AWF Katowice. Przez ten czas sześciokrotnie wywalczyła indywidualne mistrzostwo Polski juniorek i seniorek, trzynastokrotnie stawała na najwyższym stopniu podium w drużynowych mistrzostwach kraju młodzieżowców i seniorek, sięgnęła też po Puchar Polski seniorek.

Nie wyobrażam sobie, aby nie uprawiały go moje dzieci. Nie czuję się do końca spełniona. Brakuje w mojej kolekcji medalu olimpijskiego. Ma go mój mąż [Robert Andrzejuk były szpadzista - przyp. red.], więc w rodzinie jest. Mam nadzieję, że koleżanki po ten olimpijski krążek dla kobiecej szpady sięgną

Jaka naprawdę jest Danuta Dmowska-Andrzejuk? Mąż: "Zna realia sportu zawodowego"

W 2019 roku, gdy jego żona po raz pierwszy obejmowała urząd ministra sportu i turystyki, nie krył, że to miła niespodzianka. "Nominacja była dla nas bardzo dużym zaskoczeniem. Jedną z przesłanek było to, że rząd poszukiwał na to stanowisko sportowca, który zna realia sportu zawodowego " - mówił cytowany przez TVP Sport.

U nas w domu cały czas przewija się temat sportu. Ja również go uprawiałem, a obecnie jestem trenerem, pracuję w wojskowym zespole sportowym i zarządzam marketingowo zawodnikami. Danusia widziała, gdzie leżą nasze problemy, i z czym jako szkoleniowiec kadry muszę się borykać. Nigdy nie opowiadała się po żadnej stronie politycznej, więc wybranie jej na ministra jest dużym ukłonem ze strony rządu. To, że przez 25 lat była sportowcem, predestynuje ją do posiadania wiedzy o problemach zarówno sportu wyczynowego, jak i powszechnego

"Moja żona została zauważona dzięki temu, czym mi imponuje – determinacji, umiejętności dążenia do celu i poukładaniu życia. (...) Wiedziała, co chce osiągnąć, i to zrobiła mimo trudności. Jedną z nich były zaburzenia serca leczone metodą ablacji. Pokonała to i poradziła sobie z porażkami. Jest dzielna" - podsumowywał przed kilkoma laty.