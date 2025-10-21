Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyszła na jaw szokująca prawda o Popku. Nie jest tak, jak wszyscy myśleli

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Paweł Mikołajuw, bardziej znany jako Popek, zalicza się do grona artystów i celebrytów, którzy mają dość barwny życiorys. Raper oraz zawodnik MMA co rusz przyciąga uwagę, gdy robi się głośno o skandalach z jego udziałem. Teraz sam zainteresowany postanowił ujawnić informacje o swoim życiu, które wiele osób mogą zszokować. Chodzi o jego relacje z rodziną, przede wszystkim z dziećmi.

Paweł Mikołajuw "Popek"
Paweł Mikołajuw "Popek"Wojciech Olkusnik/East News, YouTube/ WojewódzkiKędzierski screenEast News

Popek wielu osobom może kojarzyć się przede wszystkim z licznymi tatuażami - nawet na gałkach ocznych, a także "skaryfikacją", czyli umyślnym nacinaniu i uszkadzaniu skóry, w celu wytworzenia blizn. Paweł Mikołajuw to także postać na tyle "barwna", że co wielokrotnie głośno robiło się o skandalach z jego udziałem.

Sam zainteresowany nie krył również nigdy swojego uzależnienia od środków niedozwolonych. Wszystko to składa się na obraz człowieka, który raczej nie jest idealnym kandydatem na wzorowego męża i ojca - z naciskiem na to drugie. Ale okazuje się, że jest zupełnie inaczej.

Wydało się. Tak naprawdę wygląda życie Popka. Bolesne wyznanie, "Kaśka uznała"

Mikołajuw pojawił się w podkaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie już na starcie musiał mierzyć się z trudnymi pytaniami prowadzących. Jedno z nich doprowadziło do bolesnego wyznania o jego dzieciach.

King Szczecin - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

- Ojcem jestem dobrym, tylko ja sam raczkuję... Sam jestem małym dzieckiem na tę chwilę. Uczę się, jak być ojcem. Mnie tylko raz Kaśka puściła z dzieciakami (na wakacje - przyp. red.). Moja córka ma 15 lat, a Borys 7 - wyznał.

Fakt, że matka dzieci Mikołajuwa nie potrafiła mu oddać dzieci pod samodzielną opiekę, wynikał przede wszystkim z tego, jak prowadził się raper oraz były zawodnik walczący m.in. dla KSW, FAME oraz PRIME MMA i GROMDY.

To, co może jednak zaskoczyć wiele osób nieznających Popka prywatnie to fakt, że - jak sam twierdzi, zachowując trzeźwość, jest bardzo dobrym ojcem dla swoich pociech.

- Kaśka uznała, że to jest ten Paweł, któremu można zaufać i może mnie puścić. Było super, a moje dzieci mnie z domu nie chcą puszczać, jak jestem normalny... Trzeźwy przede wszystkim - dodał z wyraźnym bólem.

Popek jest również zaangażowany w życie swoich dzieci, interesując się ich pasjami. Odpowiadając na pytania Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego przyznał, chociażby, że wraz z córką uczestniczył w odbywającym się na Torwarze koncercie kpopowym, w którym zakochana jest jego córka.

Zobacz również:

Marcin Różalski i Mariusz Pudzianowski
MMA

Różalski dopadł Pudzianowskiego. Wtedy doszło do dantejskich scen, "gdyby nie Kasta"

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Popek
PopekPawel WodzynskiEast News
Paweł "Popek" Mikołajuw
Paweł "Popek" MikołajuwJacek KurnikowskiAKPA
Popek odpowiedział na wyzwanie rzucone mu przez Karola Nawrockiego kilka lat temu
Popek odpowiedział na wyzwanie rzucone mu przez Karola Nawrockiego kilka lat temuGrzegorz Wajda/REPORTER, VIPHOTOEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja