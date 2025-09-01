Wyszarpał dziecku czapkę od Majchrzaka. Najman wkroczył do akcji

Po zakończeniu niezwykle emocjonującego spotkania Kamila Majchrzaka z Karenem Chaczanowem, Polak mimo zmęczenia i kontuzji postanowił podziękować kibicom i rozdawał autografy. W geście sympatii podarował swoją czapkę młodemu chłopcu. Niestety, zanim trafiła ona do małego fana, została brutalnie wyrwana przez dorosłego mężczyznę, który bezwstydnie przywłaszczył sobie prezent od zawodnika. Całe zajście zarejestrowały kamery, a nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

Oburzenie było powszechne. Internauci rozpoczęli "śledztwo" i szybko ustalili, że sprawcą zamieszania był Piotr Szczerek - polski przedsiębiorca, właściciel firmy brukarskiej i, jak się później okazało, sponsor Polskiego Związku Tenisowego. Fala krytyki, jaka na niego spadła, była natychmiastowa. Szczerek, według relacji Majchrzaka, miał działać impulsywnie i pod wpływem emocji. Sam tenisista przyznał, że nie zauważył zajścia w chwili, gdy wręczał czapkę - był zmęczony i skupiony na wielu sprawach po zakończonym meczu.

Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam” – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Zamieszanie po meczu Kamila Majchrzaka. Marcin Najman wkroczył do akcji

W sprawie nie mógł się nie wypowiedzieć Marcin Najman, który od lat chętnie komentuje bieżące wydarzenia - zwłaszcza te, które budzą kontrowersje i emocje. Na portalu X Najman ostro skomentował całą sytuację. "Sława go wyprzedziła! Dzban przejął czapeczkę dla dziecka" - podsumował w swoim stylu.

Rozwiń

Jak to u Najmana - krótko, dobitnie i bez owijania w bawełnę. Jego wpis szybko zyskał popularność i został podchwycony przez media. Wielu internautów poparło "Cesarza", twierdząc, że jego słowa doskonale oddają charakter sytuacji.

Niektórzy sugerowali nawet, że Szczerek powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności - nie tylko wizerunkowej, ale i formalnej. "Jak można w ogóle pomyśleć o tym, żeby zabrać dziecku coś, co nie było dla ciebie?" - pytali komentujący. Najman, który sam wielokrotnie padał ofiarą żartów internetowych, tym razem znalazł się po stronie opinii publicznej, zdobywając uznanie za trafny komentarz.

Na szczęście całe zamieszanie znalazło szczęśliwe zakończenie. Kamil Majchrzak nie tylko ponownie odnalazł chłopca, ale spotkał się z nim osobiście i wręczył czapkę, tym razem bez żadnych zakłóceń. Zdjęcie ze spotkania opublikował w swoich mediach społecznościowych. W rozmowie z "New York Post" Majchrzak zdradził również, że sam Szczerek chciał naprawić sytuację i poprosił o kontakt do matki chłopca. Tenisista przekazał mu dane do konta społecznościowego kobiety, z którą sam wcześniej się komunikował. Trudno powiedzieć, czy intencje były szczere, czy wynikały raczej z presji medialnej, ale fakt, że dążył do zadośćuczynienia, został odnotowany.

Kamil Majchrzak Sarah Stier AFP

Kamil Majchrzak Sarah Stier AFP

Marcin Najman Lukasz Telus AKPA