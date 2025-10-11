Małgorzata Rozenek od lat robi sporą karierę w show-biznesie, dzięki czemu świetnie zarabia i ze spokojem może patrzeć w przyszłość. Żona Radosława Majdana jakiś czas temu pochwaliła się, że już nawet jej 5-letni Henio - dzięki reklamom, w których brał nieświadomie udział - ma już odłożone pieniądze na swoją edukację.

Rozenek-Majdan zabezpieczyła przyszłość swoich synów

"Moje dziecko w wieku dwóch i pół roku miało odłożone pieniądze na studia. I niezależnie od tego, co się wydarzy z moją przyszłością zawodową czy z przyszłością jego taty, wiemy że jego edukacja, która jest dla mnie kluczowa w kontekście moich dzieci, jest już zabezpieczona, bo jeżeli był on no bardziej nieświadomym niż świadomym współtwórcą pewnych treści reklamowych, to wszystkie honoraria szły do niego" - wyznała w rozmowie ze Światem Gwiazd.

O finanse martwić nie muszą się oczywiście także starsi synowie Małgorzaty. 19-letni Stanisław przeprowadził się na studia do Paryża. Średni z kolei niebawem wyjeżdża na roczną wymianę do Stanów.

Znana mama oczywiście cieszy się ich szczęściem, ale w wywiadach opowiada o tęsknocie i swym smutku związanym z opustoszałym gniazdem.

O swych pociecha Małgorzata zresztą wspomina bardzo często. Ostatnio żona byłego piłkarza znów poruszyła ten temat. Tym razem jednak mocno zaskoczyła.

Rozenek-Majdan nagle zaczęła rozprawiać o wnukach i synowych. Wystarczyło jedno pytanie

Reporter "Vivy" postanowił wprost zapytać 47-letnią celebrytkę o kwestię bycia babcią. Małgorzata niemal natychmiast zareagowała, szybko przekierowując rozmowę na nieco inny temat. Do tego, by zostać babcią jest wszak o wiele za młoda.

"Aż tak daleko nie wybiegam w przyszłość. Na razie próbuję rozkminić, jaką będę teściową. Doszłam do wniosków, że chyba straszną" - stwierdziła wprost Małgorzata.

Rozenek-Majdan spisała już testament

Wszystko oczywiście z troski o swe pociechy, dla których chce jak najlepiej. W rozmowie z WP Gwiazdy swego czasu wyjawiła wszak, że nie chce dokładać synom w przyszłości żadnych trosk i robić problemów, dlatego zawczasu zajęła się chociażby spisaniem testamentu.

"Jestem osobą bardzo analityczną i spisuję testamenty przed każdymi wakacjami, bo to daje mi poczucie bezpieczeństwa. Kiedy jesteś odpowiedzialną mamą trójki dzieci, masz psy, masz wszystko, rodziców, jest taka potrzeba zabezpieczenia wszystkiego wokół" - wyznała otwarcie Rozenek-Majdan.

