By choć w pewnym stopniu wpłynąć na działania Putina, świat postanowił również objąć sankcjami wielu rosyjskich oligarchów, w tym m.in. Romana Abramowicza. 56-latek przez wiele lat pełnił funkcję właściciela Chelsea, na krótko po rozpoczęciu wojny w Ukrainie biznesmen sprzedał klub i opuścił Wielką Brytanię. Od tamtej pory wszelki słuch po nim zaginął. Aż do teraz. Dziennikarzom portalu "Daily Mirror" rzekomo udało się wytropić Rosjanina, który od ponad roku kryje się przed światem, by uniknąć sankcji.