Wypłynęło stare zdjęcie Anity Włodarczyk. Nie da się jej rozpoznać

Anita Włodarczyk przygotowuje się do tegorocznych mistrzostw świata w lekkoatletyce, które już 13 września rozpoczną się w Tokio. Młociarska mistrzyni marzy o tym, by powtórzyć swój wynik z igrzysk olimpijskich w Tokio. Z jej obecną dyspozycją wszystko jest możliwe.

Anita Włodarczyk na zdjęciu sprzed lat

Kibice lekkoatletyki znają Anitę Włodarczyk nie tylko z jej wyników, ale również charakterystycznego stylu bycia. Zawodniczka zawsze lubiła kolory i od lat regularnie farbuje włosy na blond. Jak się okazało, z urodzenia jest bardziej brunetką niż blondynką. Wyszło to na jednym z jej zdjęć sprzed lat.

Tomasz Majewski: Anita Włodarczyk jest dobrze przygotowana, otwiera jej się szansa na medal Polsat Sport Polsat Sport

Marka Orlen, z którą Włodarczyk współpracuje i która od lat ją sponsoruje, postanowiła zamieścić jej stare zdjęcie z czasów szkolnych. Zadano przy tym fanom pytanie o ulubiony szkolny przedmiot.

Anita Włodarczyk sprzed lat

Przed laty Anita Włodarczyk wcale nie trenowała rzutu młotem. Jako młoda dziewczyna raczej trudniła się sportami rowerowymi, w tym tzw. rowerowym żużlem, czyli speedrowerem, w którym osiągała niemałe sukcesy.

Ostatecznie jednak to lekkoatletyka skradła jej serce i rzut młotem okazał się dla niej życiową ścieżką, który dał jej rekordy, popularność i przede wszystkim osiągnięcia w postaci złotych medali igrzysk olimpijskich.

Anita Włodarczyk sprzed lat Instagram/anitawlodarczykk ESP/Instagram

Anita Włodarczyk Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Anita Włodarczyk ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP