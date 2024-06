Wypadek Probierza w dzieciństwie naznaczył go na całe życie. Skutki są nieodwracalne

Michał Probierz został wybrany na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski ze względu na swoje doświadczenie, umiejętności trenerskie i wiedzę o polskim futbolu. Jego ofensywny styl gry oraz zaangażowanie w rozwój drużyny narodowej były kluczowymi czynnikami przy tej decyzji. Niewiele jednak osób wie, co działo się w jego życiu prywatnym. Niestety, od dzieciństwa nie miał lekko .

Michał Probierz miał wypadek w dzieciństwie: "Mama płakała"

Michał Probierz był ostatnio gościem w "Kanale Zero", w którym otworzył się na temat swojej przeszłości. Nie zabrakło w rozmowie także wspomnienia z nieszczęsnych wydarzeń, które przytrafiły mu się w dzieciństwie . Ze skutkami musi się mierzyć do dziś.

"Wpadłem na pomysł, żeby obwiązać sobie palec sznurkiem. Na sankach zjechałem do rzeki, zahaczyłem o coś i urwałem palec. W szpitalu i tak się cieszyłem, bo komuś obok przyszywali rękę. Moja mama płakała. Lekarz spojrzał i zapytał: Co? Pianista? Nie? To da sobie radę" - wyznał z rozbrajającą szczerością Michał Probierz.