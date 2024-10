Wymowna reakcja Ronaldo na transfer Szczęsnego. Wystarczyło jedno słowo

Wojciech Szczęsny przez lata brylował na arenach międzynarodowych jako golkiper reprezentacji Polski i Juventusu . W sierpniu 34-latek niespodziewanie ogłosił koniec piłkarskiej kariery , co bez wątpienia mocno zaskoczyło dziennikarzy i kibiców. Co prawda wspominał on wcześniej, że tegoroczne mistrzostwa Europy będą dla niego ostatnią dużą imprezą w narodowych barwach, nikt jednak nie spodziewał się, że zrezygnuje on również z piłki klubowej.

Na sportowej emeryturze "Szczena" nie wytrzymał zbyt długo. Niespełna miesiąc po ogłoszeniu zakończenia kariery stało się jasne, że bramkarz nawiąże współpracę z FC Barcelona. Mimo powrotu do piłki klubowej Wojciech Szczęsny dał jednak jasno do zrozumienia, że do kadry narodowej nie ma już zamiaru wracać. Jak tłumaczył, byłoby to nie fair w stosunku do innych bramkarzy polskiej reprezentacji.