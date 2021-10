Wymarzony prezent na 11. urodziny. Kamil Grosicki reaguje

Kamil Grosicki nie zawiódł kibiców podczas sobotniego spotkania Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok. Piłkarz w 41. minucie trafił do bramki rywala, zapisując na swoim koncie pierwszego gola w tym sezonie.

Nie tylko sam mecz w sensie sportowym przykuł uwagę kibiców. Wszystko przez wyjątkowego widza na trybunach, który postanowił szczególnie zwrócić na siebie uwagę.

Chodzi o 11-letniego chłopca, który zapragnął otrzymać prezent urodzinowy od samego Kamila Grosickiego.

Urodzinowy prezent od Kamila Grosickiego

"Grosik, dziś mam 11. urodziny. Mogę koszulkę?" - napisał na płótnie młody kibic, pokazując transparent w widocznym miejscu, aby piłkarz mógł go dostrzec z murawy.

Zdjęcie transparentu trafiło do mediów społecznościowych, a już niedługo potem odpowiedział sam piłkarz.

"Prezent przekazany" - czytamy komentarz napisany przez "Grosika".

Wszystko wskazuje na to, że chłopiec 11. urodziny zapamięta do końca życia. Będzie też co opowiadać kolegom w szkole.

AB