Wykształcenie Pudzianowskiego może zaskoczyć. "Wiedzy nigdy nie za dużo"

Mariusz Pudzianowski to postać, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. 48-latek przez wiele lat spełniał się w roli strongmana i odnosił naprawdę imponujące sukcesy na arenie międzynarodowej. W swojej karierze pięciokrotnie cieszył się z mistrzostwa świata, sześciokrotnie zostawał także mistrzem Europy . W 2009 roku "Dominator" postanowił spróbować swoich sił jako zawodnik MMA . Pierwszą walkę stoczył w grudniu podczas gali KSW 12. Wówczas w walce wieczoru pokonał Marcina Najmana przez TKO.

Choć przez pierwsze lata "Pudzian" zachwycał w oktagonie, w ostatnim czasie fighter z Białej Rawskiej zaliczył kilka nieudanych występów. Przegrał walki z Mamedem Chalidowem, Arturem Szpilką i Eddiem Hallem . Na ten moment nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle "Dominator" wróci jeszcze do klatki.

O brak zajęć Pudzianowski nie musi się jednak obawiać. Choć nie występuje w oktagonie zbyt często, fighter ma jednak napięty grafik. Ma on bowiem kilka dobrze prosperujących biznesów, aktywnie działa także jako ogrodnik. To jednak nie wszystko - 48-latek zadbał bowiem o swoją edukację i przed laty zdobył wykształcenie, które daje mu spore pole do popisu, jeśli chodzi o życie zawodowe. Jak sam przyznał jakiś czas temu za pośrednictwem mediów społecznościowych: "Wiedzy nigdy nie za dużo".