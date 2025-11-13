Wykształcenie Marcina Możdżonka może zaskoczyć. Wybrał inną drogę niż wielu kolegów

Karierę siatkarską Marcin Możdżonek zakończył oficjalnie w 2020 roku. Już wtedy był jednak gotów do podjęcia nowych wyzwań. Niedługo później został olsztyńskim radnym, a następnie zaangażował się w krajową politykę, najpierw jako prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, a później polityk Konfederacji.

Marcin Możdżonek zdobył inne wykształcenie niż jego koledzy

Wielu sportowców po zakończeniu kariery szuka swojej ścieżki idącej raczej w kierunku tego, co znają najlepiej - zostają trenerami albo menadżerami innych sportowców. Lwia część kończy studia na akademiach wychowania fizycznego i tylko niektórzy decydują się na coś zupełnie innego.

Czy Marcin Janusz wróci do reprezentacji? "Jest za wcześnie, by składać deklaracje" Polsat Sport

Jedną z takich osób był Marcin Możdżonek, który jeszcze w trakcie swojej gry dla Asseco Resovii ukończył zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej. "Przejście ze świata sportu do biznesu było dla mnie ułatwione, ponieważ kariera sportowa pozwalała mi rozbudowywać miękkie umiejętności, które są kluczowe w zarządzaniu ludźmi. Poza tym kierunkowe wykształcenie zdobyte na politechnice dało solidne podwaliny" - przekonywał w rozmowie z Pulsem Biznesu. Możdżonek zaangażował się później w biznes, a następnie skierował swoje kroki ku polityce.

Marcin Możdżonek zrobił to z zamiłowania

W jednym z wywiadów Marcin Możdżonek wyjawił też, że ukończył zawodową szkołę rolniczą i, jak sam stwierdził, "jest rolnikiem z wykształcenia i pasji". Jego rodzina pochodzi ze wsi, a on sam myślał przed laty o przejęciu rodzinnego gospodarstwa. Po dziadkach odziedziczył działkę i dziś prowadzi na nich produkcję roślinną.

"Dobre wykształcenie i świadomość potrzeb miasta to klucz do lepszego Olsztyna" - twierdził Możdżonek w zapowiedzi wywiadu, w którym opowiadał o swoich dokonaniach związanych z nauką. Jak sam twierdził, zarządzanie przydało mu się do prowadzenia firmy i fundacji, rolnictwo do realizowania pasji, a siatkówka dała mu wiele umiejętności miękkich.

Rozwiń

Marcin Możdżonek Jacek Slomion/REPORTER East News

Marcin Możdżonek Adam Burakowski East News