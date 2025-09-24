Mark Krivorog to 27-letni obrońca, który obecnie występuje w szóstoligowym hiszpańskim klubie CF Mollet UE. W przeszłości grał przede wszystkim w swojej ojczyźnie, między innymi w barwach rezerw FK Ufa i Metallurga Asha. Nie jest to więc - delikatnie mówiąc - piorunująca kariera. W jaki więc sposób Mark Krivorog trafił na Półwysep Iberyjski?

- Nie mogłem znaleźć żadnych opcji w Rosji. Ale stare znajomości pomogły mi w Hiszpanii. Kiedy miałem 14 lub 15 lat, miałem testy w katalońskich akademiach. Poznałem tam wielu hiszpańskich piłkarzy. Od tamtej pory marzyłem o przeprowadzce do Europy. Aż nagle, zimą 2023 roku, trafiłem na tych chłopaków i zasugerowali mi tę opcję - powiedział 27-latek w rozmowie z portalem Sport24.ru.

Teraz Mark Krivorog łączy grę w piłkę z pracą trenera dzieci. Jednoczesne kultywowanie obu pasji zapewnia mu stały kontakt z ludźmi. A wnioski, które dzięki temu wyciąga, są dość zaskakujące... o ile nie szokujące. Przynajmniej w pewnej części.

Rosjanin ujawnia. Tak jego zdaniem w Hiszpanii traktują Putina

W trakcie wspomnianego wywiadu Mark Krivorog został zapytany o to, czy z jego perspektywy panująca w Europie rusofobia to wyłącznie mit.

- Nigdy nie spotkałem się z tym u Latynosów, Hiszpanów ani innych Europejczyków. Wszyscy obcokrajowcy żartują ze mnie, choć w prymitywny sposób - stwierdził. A mówiąc o tym, czego dotyczą owe żarty, dodał: - To standard: "Putin, wódka, niedźwiedź, bałałajka, śnieg".

Dużo bardziej kuriozalnie brzmi jednak kolejny z poruszonych przez niego wątków, dotyczący tego, jak Hiszpanie traktują Władimira Putina.

W różny sposób. Niektórzy go szanują. Starsi ludzie rozumieją jego działania i nie potępiają ich. Z drugiej strony, tacy Europejczycy nie rozumieją, dlaczego Izrael i Palestyna nie są wykluczeni z rywalizacji sportowej - w przeciwieństwie do Rosji. Nie rozumieją również, dlaczego należy wspierać Ukraińców

A dopytany o to, ilu Hiszpanów wspiera Władimira Putina, dodał: - Pewnie 50/50. Starsi rozumieją, że nie wszystko jest takie proste, a decyzje Putina mają głębsze uzasadnienie, niż się wydaje.

Te słowa nie tylko brzmią kuriozalnie, lecz także są sprzeczne z publicznymi deklaracjami hiszpańskich władz, choćby premiera Pedro Sancheza, który ostatnio ogłosił, że nasi sojusznicy z Półwyspu Iberyjskiego zaangażują się w nowe działania, mające zagwarantować bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO.

