Wyjątkowy gość na meczu Anglików. Sam król obserwował spotkanie z trybun

Książę Wilhelm i król Frydery X na trybunach. Wielkie postaci na meczu Anglia - Dania

W drugim spotkaniu fazy grupowej wicemistrzowie Europy mierzyli się z Danią, a to spotkanie śmiało można określić mianem "królewskich derbów". Do rangi spotkania dostosowali się także goście, którzy zasiedli na trybunach. We Frankfurcie pojawili się bowiem król Danii Fryderyk X oraz książę Walii William. Obaj z poziomu loży VIP oglądali ten pojedynek, co oczywiście zostało uchwycone przez fotoreporterów, którzy zostali wyznaczeni do obsługi tego meczu.