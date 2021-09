7 września to dzień urodzin Anny Lewandowskiej, która kończy w tym roku 33 lata. Od 2013 roku dzisiejsza solenizantka jest szczęśliwą żoną Roberta Lewandowskiego, z którym ma dwie córki - Klarę oraz Laurę.

Państwo Lewandowscy cieszą się ogromną popularnością i mianem jednej z najbardziej medialnych par w naszym kraju. Nic w tym dziwnego. Robert jest wszak jednym z najlepszych piłkarzy na świecie oraz kapitanem reprezentacji Polski, natomiast Anna udziela się na wielu polach związanych między innymi z treningiem i dietetyką.





Anna Lewandowska obchodzi urodziny. Robert Lewandowski złożył jej życzenia

O tym, jak szczęśliwy jest to związek, świadczy post z życzeniami urodzinowymi dla ukochanej, opublikowany przez "Lewego".



- Wszystkiego najlepszego dla mojej drogiej żony. Cieszę się, że możemy dzielić razem to piękne życie. Oby ten dzień był dla ciebie wypełniony szczęściem i radością. Kocham cię. Sto lat - napisał kapitan reprezentacji Polski, która przygotowuje się do meczu z Anglią w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Spotkanie Polska - Anglia rozpocznie się w środę o godzinie 20.45 na PGE Narodowym. Transmisja meczu na antenie Polsatu Sport Premium 1, relacja na żywo w Interii.





