Wyjątkowy dzień w rodzinie Lewandowskich. Mówią tylko o niej

Anna i Robert Lewandowscy nie mogą narzekać na nudę. W ostatnim czasie wiele się wydarzyło w ich życiu. Po krótkiej przerwie spowodowanej zawieszeniem, napastnik FC Barcelona wrócił do gry. Anna za to udała się do Warszawy i wzięła udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie zapomniała pochwalić się tym wydarzeniem w mediach.