Wyjątkowy biznes Agnieszki Radwańskiej. To wyróżnia ją na tle konkurencji

Agnieszka Radwańska to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiego sportu. Przez lata zachwycała kibiców na światowych kortach inteligentnym, technicznym stylem gry, a jej sukcesy sprawiły, że na stałe zapisała się w historii tenisa. Była wicemistrzynią Wimbledonu, triumfatorką prestiżowych turniejów WTA i przez wiele tygodni zajmowała miejsce w ścisłej czołówce światowego rankingu, dochodząc aż do drugiej pozycji.

Radwańska była także pierwszą polską tenisistką, która na korcie zarobiła 1 mln dolarów. W trakcie całej kariery miała łącznie zainkasować blisko 28 mln dolarów nagród pieniężnych. Jak pokazują dane ze strony wtatennis.com, jej oficjalne zarobki przekroczyły 27,6 mln dolarów amerykańskich. To imponujące kwoty, które "Isia" postanowiła mądrze zagospodarować po zakończeniu kariery sportowej.

Agnieszka Radwańska ma swój hotel w Krakowie. Apartamenty robią wrażenie

Zarobione pieniądze Agnieszka Radwańska inwestuje w ciekawe i przemyślane projekty. Tenisistka od lat lokuje kapitał głównie w nieruchomościach, traktując je jako zabezpieczenie na życie po sportowej emeryturze. Jest właścicielką apartamentów m.in. w Krakowie, Warszawie, Sopocie, Zakopanem, a także w Miami.

Jednym z najciekawszych przedsięwzięć Radwańskiej jest hotel "Aga Tenis Apartments" w Krakowie, zlokalizowany przy ulicy Krótkiej 4, tuż obok Rynku Głównego. Obiekt składa się z 10 apartamentów, a każdy z nich inspirowany jest miastem, w którym Radwańska wygrywała turnieje. Na ścianach można zobaczyć motywy nawiązujące m.in. do Singapuru czy Pekinu, a także pamiątki związane z karierą tenisową "Isi". Ponadto goście korzystać mogą z dostępnych w obiektach saunach, grotach solnych i mini centrum fitness.

Ekskluzywny hotel w sercu Grodu Kraka cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Ceny za noc zaczynają się od 604 złotych, a doba w apartamencie typu Superior dla dwóch osób bez wyżywienia kosztuje około 665 złotych.

