Wyjątkowe zdjęcie Bieniuka z najmłodszym synem. Rzadko można ich zobaczyć

Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska byli szczęśliwymi rodzicami trojga dzieci, aż do momentu, gdy do ich drzwi nie zapukała choroba. U aktorki wykryto nowotwór trzustki, który ostatecznie doprowadził do jej śmierci. Dziś Bieniuk układa sobie życie na nowo, wciąż opiekując się swoimi dziećmi. Jego najmłodszy syn z Przybylską, Jan, w marcu skończy 15 lat. Pokazał się na zdjęciu z tatą, co nie zdarza mu się zbyt często.

Elegancko ubrana kobieta o jasnych włosach oraz mężczyzna w czarnym garniturze idą razem, w tle nastrojowe oświetlenie i nieostre sylwetki innych osób. Atmosfera sugeruje wieczorne wydarzenie lub galę.
Anna Przybylska i Jarosław BieniukTomasz ZukowskiEast News

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk byli parą jak z żurnala - ona, znana aktorka i modelka, on - nieźle grający piłkarz, a do tego gromadka szczęśliwych dzieci. To właśnie one po latach okazały się właściwie odbiciem mamy. Oliwia poszła do szkoły aktorskiej, Szymon rozpoczął karierę w modelingu, a kto wie, co czeka na najmłodszego z nich, Jana?

Jarosław Bieniuk pokazał się z nie takim już małym Janem

Jarosław Bieniuk w ostatnim czasie cieszy się życiem rodzinnym u boku Zuzanny Pactwy, którą poznał w 2020 roku. Póki co oboje mieszkają w Polsce, ale według medialnych doniesień nie wykluczają przeprowadzki za granicę. Jak na razie jednak Bieniuk wciąż ma pod swoją opieką ukochane dzieci, które są owocem jego małżeństwa ze zmarłą Anną Przybylską.

Najmłodszym z gromadki jest 14-letni Jan, który w marcu skończy 15 lat. Jeszcze nie tak dawno z tatą pokazywał się w telewizji jako mały chłopiec, a teraz widać, że rośnie jak na drożdżach. Nie pojawia się też zbyt często na wspólnych zdjęciach. Teraz jednak zapozował z Bieniukiem na miłym, oświetlonym ciepłym słońcem selfie.

Jarosław Bieniuk pokazał zdjęcie z synem

W relacji na Instagramie pojawiło się zdjęcie Bieniuka z jego 14-letnią pociechą. Widać, że młody Jan zaczyna coraz bardziej przypominać swoje rodzeństwo, a co za tym też idzie mamę, do której Oliwia i Szymon są bardzo często porównywani.

Jak na razie nie wiadomo, jakie plany karierowe ma nastolatek - jego rodzeństwo postawiło na artystyczne rozwiązania, ale może u najmłodszego sprawa potoczy się w innym kierunku. Póki co widać jednak wyraźnie, że uśmiech odziedziczył on w stu procentach po Annie Przybylskiej, co udowodniło zamieszczone przez Jarosława Bieniuka zdjęcie.

Dwóch uśmiechniętych mężczyzn robiących selfie na tle lasu i wzgórz podczas spaceru, w promieniach popołudniowego słońca.
Jarosław Bieniuk z synem, JanemInstagram/jaretpalmerESP/Instagram

