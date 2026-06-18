Wyjątkowe sceny na mundialu. Zobacz, z kim spotkał się Infantino

Oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są teraz na Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę, gdzie odbywa się tegoroczna edycja mistrzostw świata. W środowy wieczór zmagania na mundialu rozpoczęła Portugalia z Cristiano Ronaldo na czele. "Os Navegadores" zremisowali 1:1 w meczu z reprezentacją Demokratycznej Republiki Konga, a bramkę dla ekipy z Europy zdobył już w szóstej minucie Joao Neves.

Niezwykle wzruszające sceny miały miejsce na stadionie w Houston jeszcze zanim piłkarze wyszli na murawę. Prezydent FIFA Gianni Infantino spotkał się bowiem z rodzicami Diogo Joty i Andre Silvy - Joaquimem Silvą i jego żoną Isabel.

"Miałem zaszczyt spotkać Joaquima Silvę i Isabel Silvę - rodziców zmarłych portugalskich braci Diogo Joty i Andre Silvy - przed pierwszym meczem Portugalii na Mistrzostwach Świata FIFA z Demokratyczną Republiką Konga w Houston. Reprezentowanie Portugalii na tym turnieju było marzeniem, które Diogo pielęgnował ze wszystkimi, którzy go kochali. Świętując te chwile bliskości, wciąż pamiętamy o Diogo i Andre. Dziękuję za możliwość powitania Was" - przekazał włoski działacz za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując nagranie ze spotkania z rodzicami tragicznie zmarłych piłkarzy.

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Tragiczna śmierć Diogo Joty i Andre Silvy poruszyła nie tylko piłkarskie środowisko

Diogo Jota miał 28 lat i był piłkarzem reprezentacji Portugalii oraz Liverpoolu. Jego brat Andre Silva natomiast występował w klubie FC Penafiel. Obaj piłkarze zginęli w tragicznym wypadku 3 lipca 2025 roku na drodze ekspresowej A-52 nieopodal San Salvador de Palazuelo w gminie Cernadilla w hiszpańskiej prowincji Zamora.

Jak ustaliła policja, podczas manewru wyprzedzania innego pojazdu, w Lamborghini, którym podróżowali piłkarze, pękła opona. Następnie samochód wypadł z trasy, uderzył w barierki i zapalił się. Obaj pasażerowie zginęli na miejscu. Ostatecznie za przyczynę śmierci uznano nadmierną prędkość oraz usterkę wozu.

5 lipca 2025 roku w Gondomar odbyły się uroczystości pogrzebowe braci, w których udział wzięły największe gwiazdy portugalskiego futbolu oraz przedstawiciele klubów, w których występowali bracia.

Diogo Jota ANP Getty Images

Gianni Infantino ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





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