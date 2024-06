"Walczyłem o jak najszybszy powrót na murawę. Tak naprawdę tylko dwa razy trenowałem z drużyną. Gdybym zagrał od początku, nie wiem, ile minut bym wytrzymał. Na to pytanie nie znaliśmy odpowiedzi, więc też nie było sensu tak ryzykować " - wyznał bez ogródek napastnik po meczu.

Drugi mecz naszej kadry oglądała żona gracza FC Barcelona, która po wszystkim wysłała krótką wiadomość w sieci. A to nie wszystko.

Porażka reprezentacji Polski na Euro 2024, a tu pojawił się taki post. Anna i Robert Lewandowscy miel co świętować

Trenerka fitness zawitała do Berlina na kolejne spotkanie naszych Orłów wraz z córkami, Klarą i Laurą. Po ostatnim gwizdku sędziego zamieściła krótki wpis w sieci.

Pod fotografią zaroiło się od komentarzy. "To się nazywa wsparcie i miłość! Piękna liczba i życzę wielu kolejnych rocznic! Ważne, że można zresetować głowę i wszystko, co było złe w zaciszu rodziny! Jeszcze wyjrzy słońce dla polskiej reprezentacji i mocno wierzę, że z Robertem w składzie", "Zdrowia na kolejne 11 lat, zawsze trzymajcie się razem tak, jak to robicie do teraz", "Niech Wam wiatr dobrze wieje przez następne lata", "Najlepszego Kochani" - czytamy.