Wyjątkowa emerytura Marcina Gortata. Tylko czterech Polaków ma do niej prawo

Marcin Gortat to bez wątpienia ikona polskiego środowiska koszykarskiego. Nie był on co prawda pierwszym Polakiem w NBA, lecz może się pochwalić nieco innym pionierskim osiągnięciem. To on stał się bowiem pierwszym z "biało-czerwonych" koszykarzy, który utrzymał się na amerykańskich parkietach przez długie lat. Jego umiejętności pozwoliły mu również wywalczyć miejsce w podstawowym składzie drużyny Washington Wizards, w której odgrywał znaczącą rolę.

Gortat był zawodnikiem NBA przez 12 lat. Za oceanem dorobił się on nawet pseudonimu "Polish Hammer", a jego nazwiskiem sygnowane jest pewne zagranie, które do dziś spędza sen z powiek nawet największym gwiazdorom ligi. Tak długi staż w amerykańskiej lidze basketu dodatkowo zapewnił Łodzianinowi zabezpieczenie finansowe do końca życia.

Taką emeryturę pobiera Marcin Gortat. "Wystarczy na wszystkie rachunki"

Od lat związek zawodowy reprezentujący graczy NBA (NBPA) walczy o jak najlepsze warunki dla weteranów amerykańskiej ligi koszykówki. Jest to pokłosie przerażających statystyk, wedle których swego czasu blisko 60 procent koszykarzy NBA w ciągu pięciu lat po zakończeniu kariery ogłaszało bankructwo.

Z tego też względu NBPA wprowadza coraz bardziej rozbudowany system emerytalny, mający zapewnić graczom spokój finansowy po zakończeniu sportowej przygody. Jednym z beneficjentów tego systemu jest właśnie Marcin Gortat.

Wartość miesięcznych ekwiwalentów dla emerytowanych zawodników NBA wynosi 700 dolarów za każdy rok spędzony w lidze. Świadczenie wchodzi w życie rok po definitywnym zakończeniu aktywności sportowej. Warto jednak nadmienić, że były zawodnik, po ogłoszeniu oficjalnego zakończenia kariery koszykarskiej, nie może podjąć się żadnej pracy zarobkowej.

Swego czasu Gortat otwarcie przyznał ile wynosi kwota, jaką z tytuł 12 lat gry w NBA co miesiąc otrzymuje na konto. Suma ta może robić spore wrażenie.

Ile wynosi moja emerytura? Regulaminowo – 8.4 tys. dolarów miesięcznie (około 30 tys. złotych red.). Wystarcza na wszystkie rachunki i nawet jeszcze na benzynę do samochodu. [...]. Każdy zawodnik występujący w NBA jest zobowiązany do tego, aby część bieżących dochodów odkładać na funduszu emerytalnym. Wolną rękę ma się wyłącznie w kwestii wyboru, w co dany fundusz ma inwestować. Miałem to szczęście, że już na początku obecności w NBA podpytałem starszych kolegów, co jest najbardziej opłacalne i koniec końców dobrze wybrałem

W tej samej rozmowie Gortat przyznał również, że całkowita wartość jego funduszu emerytalnego wynosi bagatela 4.5 mln dolarów (stan na 2022 rok). Zgodnie z panującymi zasadami, całość tych pieniędzy będzie on mógł otrzymać dopiero po ukończeniu 50. roku życia.

Nie tylko Gortat. Czterech Polaków z prawem do emerytury NBA

Marcin Gortat nie jest jednak jedynym Polakiem, któremu przysługują obecnie prawa do świadczenia emerytalnego NBA. W tym niezwykle wąskim gronie znajdują się również Cezary Trybański oraz Maciej Lampe.

Mimo iż panowie odegrali nieporównywalnie mniejszą rolę na parkietach ligi, udało im się spełnić podstawowe wymaganie, które determinuje możliwość ubiegania się o wypłacenie wspomnianej emerytury. Ta przysługuje bowiem wyłącznie graczom, którzy w amerykańskiej lidze spędzili minimum 3 lata.

W przypadku Trybańskiego i Lampe sprawa wygląda jednak nieco inaczej. W przeciwieństwie do Gortata, wciąż nie pobierają oni bowiem swoich świadczeń. Panowie grali za wielkim oceanem w czasach, kiedy polityka emerytalna NBA wyglądała nieco inaczej.

Po prostu byłem w lidze dużo wcześniej niż Marcin i trafiłem na okres obowiązywania mniej korzystnych przepisów. Z tego, co pamiętam, to na emeryturę muszę poczekać do 60., albo 65. roku życia

Trzyletni wymóg gry w NBA sprawia, że wraz z zakończeniem sezon 2024/2025 prawo do opisywanej emerytury posiada również czwarty Polak, grający na parkietach NBA - Jeremy Sochan. W jego przypadku droga do uzyskania tego świadectwa jest natomiast dużo dłuższa. "JJ" ma obecnie raptem 22 lata. Mimo nienajlepszego okresu, przejście na sportową emeryturę wydaje się dla niego dość odległą wizją.

