Wygrał 500 tys. zł w jeden wieczór. Emocjonalny wpis Polaka niesie się po sieci

FAME MMA 31 z pewnością utkwi w pamięci fanów na długo. Organizacja po blisko ośmiu latach wróciła do miejsca, w którym się wszystko zaczęło. To właśnie w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej zlokalizowanej przy ul. Śniadeckich 4 odbyła się pierwsza gala federacji, która następnie pozwoliła napisać historię ponad 31 zorganizowanych wydarzeń.

Jednym z najważniejszych elementów symbolicznej gali w Koszalinie z pewnością był turniej boksu w małych rękawicach. Wzięło w nim udział ośmiu zawodników, którzy zmierzyli się o nagrodę główną w postaci nowego BMW M5 wartego ponad 500 tys. złotych. Największym wygranym okazał się Alan "Alanik" Kwieciński, który po pokonaniu Pawła "Scarface'a" Bomby, Akopa Szostaka i Jose "Josefa Bratana" Simao mógł świętować triumf z kluczykami w ręce.

Gwiazdor niespodziewanie wygrał pół miliona złotych. W końcu zabrał głos. Emocjonalny wpis

Od FAME MMA 31 minęło już kilka dni, a emocje powoli opadają. Podobnego zdania zdaje się być również popularny "Alanik", który właśnie opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis odnoszący się do jego zwycięstwa.

- Kurz po gali FAME MMA 31 już opadł, więc mogę napisać parę słów. Ten turniej był dla mnie czymś naprawdę wyjątkowym i towarzyszyło mi mnóstwo emocji. Już przy pierwszej walce z Bombą emocje sięgały zenitu, bo ta walka wyglądała jak spod Żabki. Z każdą kolejną walką emocje trochę opadały, a ja sam coraz bardziej się uspokajałem - rozpoczął Kwieciński.

Zawodnik następnie postanowił opisać wrażenia, które towarzyszyły mu w starciu półfinałowym z Szostakiem i finale z Simao. Nie zabrakło też pięknych słów w kierunku tego pierwszego.

- W starciach z Akopem Szostakiem i Josephem potrafiłem już lepiej poukładać wszystko w głowie i skupić się na swoim zadaniu. Akop, dziękuję bardzo za walkę, bo ciężko mi się walczyło, gdzie darzymy siebie i jego sztab szczególną sympatią. Dużo by opowiadać, bo po drodze było naprawdę sporo sytuacji i rzucanych kłód pod nogi, ale najważniejsze, że mentalnie dałem radę to udźwignąć. (...) Dziękuję każdemu za tak liczne wsparcie, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną już na długo - dodał.

Na wpis "Alanika" zareagowało już kilka znanych osób. - Dałeś z siebie wszystko i brawo za to! Gratuluję Ci i jesteś gość - napisał wspomniany Szostak. Nieoczekiwanie do gratulacji przyłączył się także były piłkarz, m.in. Śląska Wrocław, ŁKS-u Łódź oraz Omonii Nikozja, Łukasz Gikiewicz. - Brawo - krótko podsumował.

Warto odnotować, że Kwieciński przed FAME MMA 31 był blisko podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. W przypadku przegranej z Bombą miał on bowiem zrezygnować z dalszego udziału we freak fightach. Zawodnik odniósł jednak sensacyjne zwycięstwo w turnieju, więc niewykluczone, że fani jeszcze wielokrotnie zobaczą go w oktagonie federacji.

Emocjonalny wpis Alana Kwiecińskiego instagram.com/alan.kwiecinski92/ materiały prasowe

FAME MMA Karol Makurat/REPORTER East News

Boxdel i Wojciech Gola Karol Makurat East News

Tomasz Adamek zadebiutuje w federacji FAME MMA! FAME Friday Arena 2 INTERIA.TV INTERIA.TV