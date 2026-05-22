Wygadał się ws. żony Murańskiego. "Mieliśmy plany". W tle gigantyczna kasa

Jacek Murański nie próżnuje i już za chwilę stoczy swój czwarty pojedynek w oktagonie w 2026 r. W styczniu mierzył się on w formule trzech na jednego z Pawłem "Daltonem" Dalidowiczem, Dawidem "Wampirkiem" Baranem i Mariuszem "Super Mario" Sobczakiem, a zwycięstwo padło wówczas jego łupem po dyskwalifikacji tercetu. Następnie fani mogli zobaczyć natomiast jego kolejne walki z Pawłem "Popkiem" Mikołajuwem i Jarosławem Koziełem, ale w żadnej z nich nie udało mu się pokonać rywala.

Najbliższe starcie popularnego "Murana" odbędzie się 13 czerwca, a będzie nim głośny rewanż z Marcinem Najmanem. Wiele wskazuje jednak na to, że 57-latek nie jest jedyną osobą z rodziny Murańskich, o którą zabiegają freak fightowe federacje.

Nagłe wieści o żonie Murańskiego. Gwiazdor ujawnia kulisy. "FAME MMA pewnie przepłaci"

W ostatnim czasie włodarz medialny Prime MMA Arkadiusz Tańcula udzielił wywiadu Łukaszowi Ekiertowi z kanału "Antyfakty" i zdradził w jego trakcie, że rozmawiał z żoną "Murana" - Joanną Godlewską-Murańską - na temat jej potencjalnej walki w oktagonie.

- Ona jest jedną z ciekawszych postaci, które można by zakontraktować. (…) Mieliśmy takie plany [zestawienia Joanny Godlewskiej-Murańskiej], ale nie udało się. Nie udało się, bo miała za duże oczekiwania finansowe. (…) No nam jest wiele rzeczy szkoda, ale my wiemy na co nas stać, a na co nas nie stać i na co sobie możemy pozwolić. FAME MMA pewnie przepłaci za tę walkę, a później my gdzieś ją może taniej dorwiemy - zdradził Tańcula.

Tańcula wskazał, że kością niezgody między Prime MMA a Godlewską-Murańską okazała się kwestia finansów. Żona zawodnika miała żądać zaporowej sumy za swój pojedynek więc negocjacje między stronami zakończyły się fiaskiem. Co ciekawe, włodarz Prime MMA nie wykluczył, że w przyszłości jej wymaganiom może sprostać FAME MMA.

W branży freak fightowej pojedyncze wypłaty dla zawodników potrafiły sięgać nawet milionowych kwot. Godlewska-Murańska z pewnością znacząco przyczyniłaby się do sprzedaży PPV na galę, w której brałaby udział. Ze względu na to mogłaby zatem żądać sumy od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów złotych.

Na ten moment brak jasnych informacji wskazujących, że kobieta wejdzie do oktagonu w najbliższym czasie.

Karol Makurat Reporter

