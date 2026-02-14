Andrzej Wrona i Zofia Zborowska są zgodnym małżeństwem. Były siatkarz i aktorka doczekali się dwóch córek i teraz poprowadzą wspólnie pierwszą polską edycję "Love is Blind". Wrona po zakończeniu sportowej kariery postanowił zwrócić swoją uwagę na media i to właśnie tam postanowił szukać pracy.

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska ujawnili o swoim związku

"Love is Blind", którego polska edycja w maju będzie dostępna na Netflixie, postanowiło zachęcić swoich prowadzących, Andrzeja Wronę i Zofię Zborowską, do tego, by ujawnili w zabawny sposób parę faktów ze swojego związku. Sprawdzili też, jak bardzo zgadzają się ze sobą w momentach, w których dochodzi do kontrowersyjnych wyborów.

Pomocą posłużyć miały im poduszki - małżonkowie mieli uderzać siebie lub drugą osobę, odpowiadając w ten sposób na pytanie o to, kto robi lub zrobił różne rzeczy w ich związku. Czasem pojawiały się wątpliwości.

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska nie zawsze się zgadzali

Najpierw Wrona spróbował na próbę uderzyć swoją żonę poduszką, a potem padły pierwsze pytania. Szybko okazało się, że jako pierwszy "kocham cię" powiedział były siatkarz do aktorki. Pokazały się również rysy na idealnym obrazie małżonków.

O ile zgodzili się, co do tego, kto prędzej obejrzy nowy odcinek serialu bez drugiej osoby (był to Wrona), o tyle przy zasypianiu na filmach Zborowska podniosła larum, gdy tylko została uderzona. "To jest kłamstwo! Nigdy nie zasnęłam! Nigdy!" - zarzekała się gwiazda ekranu. Dodała, że to jej mąż ciągle zasypia podczas oglądania. Później widać już było niemal pełną zgodę. Okazało się, że oboje płaczą na melodramatach i romansach i że to Andrzej Wrona był bardziej chętny do tego, by spróbować swoich sił jako prowadzący "Love is Blind".

