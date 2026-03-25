Wydało się, co Fissette robi po rozstaniu ze Świątek. Żona ujawniła

Iga Świątek od kilku lat należy do ścisłej światowej czołówki i ma na koncie imponujące sukcesy, w tym triumfy w turniejach wielkoszlemowych oraz 125 tygodni spędzonych na pozycji liderki rankingu WTA. Jeszcze kilka lat temu Polka dominowała na kortach, wygrywając najważniejsze imprezy i narzucając rywalkom własne tempo gry. Z czasem jednak przeciwniczki "odrobiły lekcje" i zaczęły znajdować sposób na Raszyniankę, coraz częściej zmuszając ją do trudnych, wyrównanych pojedynków.

Punktem kulminacyjnym okazała się końcówka 2024 roku, kiedy Świątek niespodziewanie wycofała się z azjatyckiej części sezonu. Jak później ujawniono, powodem był pozytywny wynik testu antydopingowego. Choć jej zespół zdołał wykazać, że zakazana substancja znalazła się w organizmie przypadkowo, sama tenisistka przyznała, że cała ta sytuacja mocno odbiła się na jej psychice. To właśnie wtedy Polka zdecydowała się na poważne zmiany w sztabie. Po latach współpracy z Tomaszem Wiktorowskim jego miejsce zajął Wim Fissette.

Największym sukcesem duetu Świątek-Fissette było zwycięstwo w ubiegłorocznej edycji Wimbledonu, które potwierdziło, że Świątek potrafi odnaleźć się także na trawie. W kolejnych miesiącach forma Polki zaczęła jednak falować. Coraz częściej zdarzały się niespodziewane porażki, a jedną z najbardziej komentowanych była przegrana z Magdą Linette podczas turnieju w rangi WTA 1000 w Miami. Wówczas Raszynianka zanotowała pierwszą od 2021 roku porażkę w meczu otwarcia.

Słabsze wyniki sprawiły, że Świątek zdecydowała się na kolejną zmianę i zakończyła współpracę z Fissette'em, o czym poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Belgijski szkoleniowiec nie zniknął jednak z życia publicznego i wciąż pozostaje w Stanach Zjednoczonych. Obecnie przebywa w Miami, gdzie towarzyszy mu najbliższa rodzina - żona Jasmien Clijsner oraz synowie Arthur i Louis. Życiowa partnerka trenera chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kаdrami z ich codzienności. Na opublikowanych relacjach można zobaczyć dzieci bawiące się na plaży, a także samego Fissette'a spędzającego czas z rodziną.

Wim Fissette spędza czas z rodziną w Miami

Wygląda więc na to, że po intensywnym okresie pracy u boku jednej z najlepszych tenisistek świata szkoleniowiec postawił na chwilę oddechu i regenerację w gronie najbliższych, zanim podejmie kolejne zawodowe wyzwania.

Na zdjęciu trener Wim Fissette oraz Iga Świątek

Iga Świątek Melbourne, w tle Wim Fissette

Iga Świątek i Wim Fissette

