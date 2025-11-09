Wydał siedmiocyfrową kwotę za biżuterię. Czegoś takiego w Polsce nie ma jeszcze nikt

"Szymool", czyli Szymon Besser, to polski streamer i zawodnik MMA. Gwiazdor zyskał popularność głównie dzięki transmisjom na żywo typu IRL, w których pokazuje swoje codzienne życie, podróże i interakcje z widzami. Jego styl jest bezpośredni, często prowokacyjny, co sprawia, że wzbudza ogromne emocje - od podziwu po krytykę.

Działalnością streamingowa to jednak nie jedyne jego zajęcie. "Szymool" od kilku lat spełnia się bowiem także jako zawodnik MMA. W oktagonie zadebiutował podczas gali FAME MMA 16, w trakcie której przegrał po decyzji sędziów z Dawidem Rzeźnikiem. Mimo że jego rekord sportowy (0-1) nie jest imponujący, sam występ umocnił jego pozycję w świecie tzw. freak fightów i przyciągnął jeszcze większe zainteresowanie jego osobą. Nic więc dziwnego, że włodarze zaprosili go do udziału w nadchodzącej gali FAME 28: ARMAGEDON.

"Wielki powrót do FAME! Szymool po trzech latach kolejny raz wejdzie do naszego oktagonu. Jeszcze niedawno był królem imprezowego trybu życia - teraz wziął się za ostre treningi i chce zlać objawienie ostatniej gali!" - przekazano w oficjalnym komunikacie organizacji pod koniec października.

"Szymool" wydał grube miliony na złoty łańcuch

Teraz o "Szymoolu" znów zrobiło się głośno. Wszystko ze względu na ostatnią inwestycję streamera i fightera MMA. 31-latek zdecydował się bowiem na kupno złotego łańcucha. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że jest to akcesorium wykonane z kilograma litego złota i wysadzany 200-karatowymi diamentami.

"Jego forma inspirowana jest ponadczasową elegancją epoki Art Deco - okresu, w którym celebrowano precyzję, równowagę i połączenie sztuki z technologią. Mechanizm został zaprojektowany przez szwajcarskich zegarmistrzów, łącząc ducha innowacji z kunsztem szlachetnej biżuterii" - tłumaczył we wpisie w mediach społecznościowych Philip Gefaell Wojciechowski, stwórca tego "dzieła".

Teraz zawodnik FAME MMA odebrał swój łańcuch i pochwalił się nim w mediach społecznościowych. Jak sam ujawnił na swoim profilu na Instagramie, za takie akcesorium musiał naprawdę sporo zapłacić. Cena takiego łańcucha wynosi bowiem 1,3 mln złotych. Tym samym stał się on właścicielem najdroższego "chaina" w naszym kraju.

