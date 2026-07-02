"Wyciekło" nagranie z Lewandowskim i żoną na Openerze. Tak się zachowywali

Anna i Robert Lewandowscy, w przeciwieństwie do Mariny Łuczenko-Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego oraz Julii i Jana Bednarka, nie pochwalili się w mediach społecznościowych świetną zabawą na Openerze w Gdyni.

Choć na profilach pary na próżno szukać zdjęć i relacji, to sama ich obecność na muzycznym wydarzeniu została nie tylko dostrzeżona, ale także udokumentowana. Po sieci krąży wideo, na którym widać, że małżonkowie bawili się świetnie i zachowywali się bardzo swobodnie.

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Uśmiechnięci od ucha do ucha Anna i Robert tańczyli w grupie innych imprezowiczów, w tym Jessiki Mercedes, Cioci Liestyle i Rafała Michalaka z duetu MMC, ciesząc się ostatnimi chwilami w Polsce. Już niebawem czeka ich wylot za ocean.

Trudny czas u Lewandowskich. Wszystko przez przeprowadzkę

Relacje z Lewandowskimi prosto z Openeru pojawiły się na profilu wspomnianego Rafała Michalaka. Na jednym z nagrań on i Anna wyznają, że pracują razem nad modowymi stylizacjami. "Anka jest królową gorsetów" - opisuje "Lewą" projektant.

Robert i jego żona przebywają w Polsce na krótkim urlopie. Lada moment spakują jednak walizki i obiorą kierunek na USA. Piłkarz podpisał kontrakt z Chicago Fire i według planów na boisku ma zadebiutować już w najbliższym meczu (17 lipca godz. 2.30 czasu polskiego).

Anna Lewandowska nie ukrywa, że konieczność przeprowadzki napawa ją lękiem.

"Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - przyznała w szeroko komentowanym wpisie w mediach społecznościowych.

Tłumaczyła, że martwi się, jak w nowej rzeczywistości odnajdą się córki. Dodała, że "życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy".

"Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej" - opisała.

Do tej pory Anna dość regularnie bywała w Polsce, gdzie prowadzi biznesy i od lat cyklicznie organizuje obozy treningowe. Teraz, po wyprowadzce za ocean, będzie to z pewnością trudniejsze.





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