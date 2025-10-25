Wyciekła lista gości ślubnych Cichopek i Kurzajewskiego. Na niej wielkie sportowe nazwiska
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski cieszą się swoim ślubem. Słynna para postanowiła powiedzieć sobie "tak" 25 października. Jak się okazało, wśród gości znalazło się dużo znanych i mniej znanych osób. Wśród przyjaciół, którzy mieli towarzyszyć parze w tym niezwykle ważnym dla nich dniu byli też sportowcy. Do mediów wyciekła lista zaproszonych na uroczystość gości.
Lokalizacja ślubu i wesela utrzymywana była w tajemnicy. Cichopek i Kurzajewski mieli nadzieję na to, że ich szczególnego dnia nie zdominują paparazzi. Nie udało im się jedynie dochować tajemnicy związanej z listą zaproszonych gości. O części z nich wiadomo było już wcześniej, ale wielu to zaskoczenie.
Najpierw córka Tajnera potwierdziła rozstanie z narzeczonym, a 2 dni później takie doniesienia. Wiśniewski ujawnił prawdę, mówi to wprost
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub
25 października to wielki dzień dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para od długiego czasu planowała to wydarzenie i starała się utrzymać je w możliwie największej tajemnicy. Przede wszystkim nie chcieli na swoim ślubie ciekawskich fotoreporterów, tym bardziej, że wiedziano, jak duże będzie zainteresowanie ceremonią.
Okazało się jednak, że nie wszystko udało się ukryć przed mediami. "Fakt" przedstawił zdobytą przez siebie część listy weselnych gości. Znaleźli się na niej m.in. znani sportowcy, w większości dobrzy znajomi pana młodego.
Znani sportowcy na liście gości u Cichopek i Kurzajewskiego
"Kasi i Maćkowi zależało, by w tym wyjątkowym dniu towarzyszyli im nie tylko członkowie rodziny, ale także przyjaciele, dlatego zaprosili aż 140 osób. Na imprezie na pewno pojawią się Ewa Wachowicz, Monika Pyrek, Mateusz Gessler, Joanna Kurska czy Mateusz Kusznierewicz" - przekazał informator "Faktu".
Pojawić miał się również m.in. Apoloniusz Tajner z małżonką. Wszyscy będą bawić się w hotelu w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Wiadomo, że państwo młodzi wynajęli dla gości cały hotel, łącznie 58 pokoi, jak przekazał Pudelek.