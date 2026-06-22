W ramach nagrody za zdobycie trzech medali na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Kacper Tomasiak otrzymał m.in. mieszkanie w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich w Mysiadle koło Warszawy. Sportowiec odebrał symboliczny klucz w emitowanym na żywo programie Dzień dobry TVN.

Za to, co dałeś Polakom: za te emocje, wzruszenia, chcemy wręczyć ci klucz do twojego własnego mieszkania w tym miejscu

Teraz, po kilku miesiącach od tamtego momentu, mamy aktualizację sprawy. Skoczek wybrał konkretne mieszkanie dla siebie. Ujawnił, kto pomógł mu w podjęciu właściwej decyzji.

Nowe mieszkanie Kacpra Tomasiaka pod Warszawą. Skoczek podjął decyzję

Wiadomo, że nowe mieszkanie Tomasiaka liczy 45m2, ma dwa pokoje, a jego wartość szacowana jest na ok. 1 mln zł. Znajduje się na osiedlu nazwanym przez dewelopera Miastem Polskich Mistrzów Olimpijskich. Pierwszy 6-piętrowy budynek dzielnicy "Paryż" ma zostać oddany do użytku w czwartym kwartale bieżącego roku. Zaplanowano tam 285 lokali.

W rozmowie z Faktem skoczek ujawnia pewną prawdę - nie miał problemu z wybraniem mieszkania. Zwłaszcza, że w tym temacie mógł liczyć na solidne wsparcie.

"Bardzo pomogli mi w tym rodzice. Gdybym miał podejmować tę decyzję samodzielnie, pewnie byłoby to dla mnie znacznie trudniejsze. Dzięki ich wsparciu wszystko poszło dużo łatwiej, tym bardziej że mają większe doświadczenie i lepiej znają się na takich sprawach" - deklaruje Kacper Tomasiak.

Liczy też na dalszą bezcenną pomoc mamy i taty. Zwłaszcza, że nowe mieszkanie trzeba jeszcze urządzić. "Przy urządzaniu nowego mieszkania zawsze przydaje się pomoc - czy to przy planowaniu instalacji, czy przy projektowaniu przestrzeni i rozmieszczeniu poszczególnych elementów" - opowiada.

Wiadomym jest, że na osiedlu pod Warszawą nie osiądzie na stałe. Byłoby to niemożliwe nawet ze względów logistycznych - miałby po prostu za daleko na treningi na skoczni. Przyznał, że czasu do czasu odwiedzi mieszkanie i to właściwie, przynajmniej na ten moment, tyle.

Jego zawodniczy grafik jest dość napięty, zwłaszcza w zimie, gdy trwa sezon w skokach narciarskich. W tym roku Puchar Świata ma rozpocząć się w weekend 20-22 listopada turniejem w Lillehammer (dwa konkursy indywidualne i konkurs drużyn mieszanych). Potem będą Ruka (28-29 listopada), Wisła (5-6 grudnia), Titisee-Neustadt (11-13 grudnia) oraz Engelberg (19-20 grudnia). Na koniec roku, tradycyjnie już, zaplanowano początek Turnieju Czterech Skoczni (Oberstdorf, 29 grudnia).





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