Wychodzą na jaw problemy finansowe Shakiry. Zarzucają jej oszustwa

Ta informacja dość mocno wpłynęła na celebrytkę, która z początku nie radziła sobie z rozstaniem . Media pisały o jej problemach na podłożu mentalnym. Mówiło się, że miała nawet prosić o pomoc specjalistów. Później skupiła się na tym, co kocha - muzyce. W ostatnich miesiącach w sieci ukazały się jej nowe utwory, które nie tylko zyskały ogromną popularność, ale były też wymową wiadomością do samego Pique. Shakira za sprawą piosenek chciała przedstawić światu swoje uczucia i przy okazji zaczęła też publicznie prać brudy z byłym partnerem.

Po jakimś czasie celebrytka postanowiła opuścić Europę i poszukać szczęścia w Stanach Zjednoczonych. Zabrała synów do Miami i nawiązała nowe znajomości, o których było głośno w sieci. Media spekulowały o romansie Kolumbijki z utytułowanym kierowcą Formuły 1, Lewisem Hamiltonem. Co ciekawe, kobieta nie zakończyła wszystkich spraw w Hiszpanii. Wiele wskazuje na to, że niebawem będzie musiała stawić się w sądzie.