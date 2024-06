Natalia Kaczmarek po raz kolejny udowodniła, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jadąc na mistrzostwa Europy do Rzymu reprezentantka naszego kraju powtarzała, że ma tylko jeden cel - zdobycie złotego medalu w rywalizacji na 400 metrów .

To jednak nie koniec. Pędząca jak rakieta Natalia Kaczmarek po kapitalnym biegu w finale zdobyła nie tylko złoty medal europejskiego czempionatu. 26-latka bowiem pobiła 48-letni rekord Polski należący do Ireny Szewińskiej. Od tej pory wynosi on 48.98 s.