We wtorkowy wieczór Justyna Steczkowska awansowała do sobotniego finału 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Jej piosenka "Gaja" spodobała się internautom zarówno w Polsce, jak i na świecie. Półfinałowy występ szybko znalazł się na drugim miejscu w youtube'owej karcie "Na czasie", w pierwszych 13 godzinach od opublikowania na kanale eurowizyjnym zebrał niemal aż 800 tysięcy wyświetleń, a chociażby Szwecja, będąca jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu - niecałe ćwierć miliona. Reklama

Steczkowska nie ma bliskich powiązań ze światem zawodowego sportu, ale pojawia się w tym otoczeniu podczas różnych wydarzeń, które uświetnia swoją muzyką. Tak było chociażby w styczniu 2022 roku na Gali Mistrzów Sportu. Piosenkarka pojawiła się wtedy dwukrotnie na scenie. Najpierw zaśpiewała jeden ze swoich szlagierów "Boskie Buenos", a podczas finału wieczoru wykonała "Simply The Best" (z ang. "Po prostu najlepszy") Tiny Turner.

Justyna Steczkowska na Gali Mistrzów Sportu 2022. Triumfatorem był Robert Lewandowski

Ten ostatni przebój dedykowała Robertowi Lewandowskiemu, który zajął pierwsze miejsce, a co jeszcze ważniejsze, był obecny osobiście na Gali, co przecież nie zdarza się bardzo często. Razem z nimi na scenie pojawili się inni nagrodzeni, między innymi Anita Włodarczyk czy Justyna Święty-Ersetic.

To jednak "Lewy" był wtedy najważniejszy. Wygrał plebiscyt po raz drugi z rzędu i trzeci w ogóle. Określenie "The Best" idealnie do niego pasowało, bo w latach 2020-2021 otrzymał nagrodę o takiej nazwie od FIFA (wręczanej najlepszemu piłkarzowi na świecie). Reklama

52-latka dotknęła go za rękę, następnie za tył głowy, by po chwili niczym pięściarski sędzia podnieść jego rękę, niejako ponownie obwieszczając widzom jego zwycięstwo.

Nagranie z sali w hotelu Double Tree by Hilton Steczkowska wrzuciła wtedy na swój facebookowy fanpage. "Kochani, to fragment wczorajszej Gali Mistrzów Sportu 2022. Byłam szczęśliwa i wzruszona, że mogę zaśpiewać dla naszych MISTRZÓW i osobiście pogratulować im ich wielkich sukcesów. To nasza Duma i Radość. Raz jeszcze gratuluję Wam MISTRZOWIE i życzę dobrego, pełnego sukcesów zawodowych i prywatnych 2022 roku!!!" - napisała (pis. oryg.)

Reklama Justyna Steczkowska dla Interii przed Eurowizją: Wszyscy się tutaj uczymy / Interia.pl / INTERIA.PL

Robert Lewandowski z żoną Anną na gali Złotej Piłki / AFP

Justyna Steczkowska podczas półfinału Eurowizji / SEBASTIEN BOZON / AFP