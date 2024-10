Wtargnął na murawę, żeby zrobić sobie selfie z Ronaldo. Otrzymał surową karę

Podczas sobotniego meczu Polska - Portugalia w ramach Ligi Narodów na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie doszło do incydentu z udziałem jednego z kibiców. Młody mężczyzna wtargnął na murawę i podbiegł do Cristiano Ronaldo, aby zrobić sobie z piłkarzem pamiątkowe zdjęcie. 19-latek został już ukarany, o czym poinformowały służby. To jednak nie koniec. Na przewinienie kibica “Biało-Czerwonych” słono zapłacić może także Polski Związek Piłki Nożnej.