Wszystko jasne, oto najlepsi polscy sportowcy. Znamy triumfatorów 91. edycji Plebiscytu "Przeglądu Sportowego"

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" ma niezwykle długą tradycję - jego pierwsza edycja odbyła się w roku 1926, a więc mija właśnie sto lat od zapoczątkowania całego przedsięwzięcia.

Tym razem mowa była o 91. edycji wydarzenia (plebiscytu nie organizowano w latach 1939 - 1947) i podobnie jak w roku 2024 do zmagań o najwyższe laury nominowano 25 kandydatur. Oto lista w kolejności alfabetycznej:

Agata Barwińska, Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski, Krzysztof Chmielewski, Zuzanna Cieślar, Agata Kaczmarska, Martyna Klatt i Anna Puławska, Agnieszka Korneluk, Robert Kubica, Aleksandra Król-Walas, Wilfredo Leon, Robert Lewandowski, Kamil Majchrzak, Natalia Maliszewska, Mikołaj Marczyk, Aleksandra Mirosław, Katarzyna Niewiadoma-Phinney, Ewa Pajor, Mateusz Ponitka, Aneta Rygielska, Władimir Siemirunnij, Julia Szeremeta, Iga Świątek, Bartosz Zmarzlik, Klaudia Zwolińska oraz Maria Żodzik.

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu Polsat Sport

Gala Mistrzów Sportu, wielkie rozstrzygnięcie Plebiscytu "Przeglądu Sportowego. Oto czołowa dziesiątka, Zwolińska triumfatorką

Wszystko rozstrzygnęło się na uroczystej Gali Mistrzów Sportu zorganizowanej w Teatrze Wielkim w Warszawie dokładnie 10 stycznia. Poniżej przedstawiamy czołową dziesiątkę plebiscytu:

Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie) Iga Świątek (tenis) Wilfredo Leon (siatkówka) Bartosz Zmarzlik (żużel) Robert Kubica (automobilizm) Maria Żodzik (lekkoatletyka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Mateusz Ponitka (koszykówka) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Mikołaj Marczyk (automobilizm)

Tym samym Klaudia Zwolińska po raz pierwszy wygrała w plebiscycie, natomiast nie można się dziwić temu, że kibice docenili kajakarkę górską - przecież mówimy tu o zawodniczce, która na niedawnych mistrzostwach świata sięgnęła po dwa złota (w kategoriach K-1 i C1) oraz jeden brąz (w kategorii cross). I miejmy nadzieję, że jeszcze przez wiele długich lat będzie nas cieszyć podobnymi wybitnymi osiągnięciami.

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego". Rozdano też m.in. nagrody dla Drużyny Roku i Trenera Roku

To jednak nie wszystko, bowiem organizatorzy przyznali też liczne nagrody specjalne. Niżej prezentujemy zwycięzców i zwyciężczynie z poszczególnych kategorii:

Trener Roku: Tomasz Dylak (boks)

Drużyna Roku: Reprezentacja Polski siatkarzy

Wydarzenie Sportowe Roku: Wielka Warszawska (wyścigi konne)

Nagroda XXI Wieku: Firma Profbud

Czempion Stulecia: Robert Lewandowski (piłka nożna) i Justyna Kowalczyk-Tekieli (biegi narciarskie)

Mecenas Polskiego Sportu i Kultury: Orlen

Superczempion: Natalia Partyka (tenis stołowy)

Mecenas Sportu: Totalizator Sportowy

W taki właśnie sposób doceniono m.in. sukcesy sportowców z poprzedniego roku - jak w przypadku trenera naszych osiągających kapitalne wyniki pięściarek, Tomasza Dylaka, czy niezmiennie błyszczącej na światowych arenach kadry siatkarskiej, jak i całokształty karier - jak w przypadku "Lewego", Kowalczyk-Tekieli oraz Partyki.

Iga Świątek Baranowski, AKPA AKPA

Aleksandra Mirosław Krzysztof Radzki East News

Wilfredo Leon Artur BARBAROWSKI East News