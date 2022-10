Wszystkie samochody Karima Benzemy. Kolekcja robi wrażenie!

Pokaźna kolekcja samochodów Karima Benzemy

Francuz regularnie poblikuje na instagramie zdjęcia swoich aut. Najdroższym z nich jest Bugatti Chiron, które Benzema sprawił sobie jako prezent po wygraniu Ligi Mistrzów w 2018 roku, gdzie zresztą zdobył jednego z bardziej pamiętnych goli w historii finałów tego turnieju, zaskakując wyrzucającego piłkę z rąk Lorisa Kariusa z Liverpoolu. Wracając do auta, Chiron to 1500-konny potwór, który potrafi rozpędzić się do 420 km/h. Z pewnością da się całkiem sprawnie ruszyć nim ze świateł.