Wszyscy patrzyli na Kate, a tu takie sceny. Chodzi o Meghan i znanego sportowca

Podczas parady na cześć króla Karola III zebrała się cała rodzina królewska , oprócz księcia Harry'ego i Meghan Markle . Ich konflikt z rodziną trwa w najlepsze, ale nie oznacza to, że nie mogą wykorzystać ważnych uroczystości dla budowania własnych korzyści. Tak właśnie zrobiła Meghan. Gdy wszyscy skierowali swój wzrok na uwielbianą przez wszystkich księżną Kate , ona wykonała jeden ze swoich ruchów PR-owych. W całość zamieszany jest znany sportowiec Nacho Figueras .

Niesłychane sceny podczas parady royalsów. Doszło do tego pomiędzy Meghan i znanym sportowcem

W marcu 2024 roku Meghan wystartowała ze swoją marką lifestyle'ową pod nazwą " American Riviera Orchard ". Wielki start strony internetowej i Instagrama był omawiany przez media, ale tak naprawdę nic się więcej z nią nie stało. Jak wiadomo, Meghan Markle , zanim poznała księcia Harry'ego, zajmowała się kaligrafią. Jej pierwszym produktem do sprzedaży był... dżem truskawkowy , którym obdarowywała znanych i lubianych w Hollywood.

Zaszczyt otrzymania produktu od księżnej dotarł także do znanego przyjaciela Harry'ego, Nacho Figuerasa . To argentyński gracz polo, model, a także twarz marki Ralph Lauren Black Label. Dzięki swoim osiągnięciom na boisku zyskał przydomek " Davida Beckhama polo ". Od lat przyjaźni się z księciem i jest współwłaścicielem drużyny "Black Watch Polo Team".

Wszystko wydarzyło się zaledwie kilka godzin przed tym, jak cała rodzina królewska szykowała się do parady. Ostatecznie Harry i Meghan nie wzięli jednak udziału w Trooping the Colour w sobotę 15 czerwca . Karol III świętował swoją coroczną paradę urodzinową w Londynie z Williamem , królową Camillą , księżną Kate Middleton i innymi członkami rodziny.

Meghan Markle nie jest lubiana przez przyjaciół Harry'ego. To dlatego musi się przymilać

Wygląda na to, że to kolejna próba wejścia w łaski przyjaciół Harry'ego, którzy od początku mieli do Meghan obiekcje. Jak podaje "Daily Mail", żona księcia nie jest lubiana nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w wąskim gronie znajomych jej męża.