Wstrząsające wyznanie Venus Williams. Przeszła piekło. "Ekstremalny ból"

Venus Williams to absolutna legenda tenisa. Amerykanka na swoim koncie ma s iedem tytułów wielkoszlemowych w singlu, czternaście w deblu i dwa w mikście , jest także czterokrotną mistrzynią olimpijską . W Sydney w 2000 roku sięgała po złoto w singlu i deblu, osiem lat później została czempionką w grze podwójnej, a sukces ten osiągnęła ponownie jeszcze w 2012 roku. W 2016 roku w Rio de Janeiro wywalczyła srebro w grze mieszanej.

Osiągnięcia Amerykanki są naprawdę imponujące, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że w 2011 roku wyznała, że cierpi na chorobę Mikulicza-Radeckiego . Jest to choroba autoimmunologiczna z grupy kolagenoz, która atakuje błony śluzowe, a także kanały łzowe i gruczoły ślinowe. Może ona również wpływać na inne narządy, takie jak nerki, żołądek, jelita, naczynia krwionośne, płuca, wątroba, trzustka, a także na nerwy i stawy. Jak się teraz okazuje, nie jest to jednak jedyny problem, z którym Williams walczy od wielu lat.

Venus Williams udzieliła wywiadu dziennikarce Zinhle Essamuah z NBC News, w którym ujawniła, że od wielu lat zmaga się z mięśniakami macicy - łagodnymi nowotworami, które rozwijają się z komórek mięśni gładkich macicy. Choć zazwyczaj nie są one groźne, mogą powodować różnorodne objawy, w tym obfite krwawienia miesiączkowe, ból w podbrzuszu, a nawet problemy z zajściem w ciążę.

Mięśniaki macicy dawały się we znaki legendarnej tenisistce w najważniejszych momentach jej kariery. Jak wyjawiła, przed finałem gry podwójnej na Wimbledonie 2016 odczuwała ona tak potworny ból, że była bliska zrezygnowania z walki o wielkoszlemowy tytuł. "Leżałam na podłodze w szatni. Powtarzałam sobie: to minie, to minie. Dzięki Bogu Serena wezwała lekarza. Wkrótce potem mogłam wstać, zjeść coś i zacząć grać" - przyznała.