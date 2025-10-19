Wstrząsające wyznanie polskiej mistrzyni. Opowiedziała o rodzinnym dramacie

Agata Kaczmarska zachwyciła całą Polskę podczas ostatnich mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. Młoda pięściarka sięgnęła po złoty medal w swojej kategorii wagowej, pokonując w efektownym stylu faworyzowaną rywalkę. Jej zwycięstwo stało się jedną z największych sportowych sensacji roku i przyniosło jej nie tylko tytuł mistrzyni świata, ale też ogromne uznanie w oczach kibiców i ekspertów. W tej samej sesji walk Julia Szeremeta przegrała po kontrowersyjnej, niejednogłośnej decyzji sędziów z reprezentantką Indii Jaismine Jaismine, a Aneta Rygielska musiała uznać wyższość swojej przeciwniczki w finale. Ostatecznie to właśnie Kaczmarska została jedyną polską mistrzynią świata podczas tegorocznych zawodów w Liverpoolu.

Triumf Kaczmarskiej to nie tylko sportowy sukces, ale też historia o sile, determinacji i rodzinnej więzi. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" bokserka opowiedziała o trudnych doświadczeniach z dzieciństwa i o walce, która rozgrywała się poza ringiem. Jej mama bowiem choruje na nowotwór. To właśnie ta historia ukształtowała Agatę jako człowieka i sportowca.

"Zawsze każdy jest pełen nadziei, ale nie wiedziałam, jak to wszystko się skończy, czy mama z tego wyjdzie. To był moment, w którym czułam, że powinnam zrezygnować z pasji i pójść do pracy. Miałam ogromne wyrzuty sumienia, że nie ma mnie w domu, a jestem tam potrzebna" - wyznała.

Kaczmarska przyznała, że to właśnie mama była dla niej największą inspiracją i nauczyła ją, czym jest prawdziwa walka. "Ona pokazała mi siłę i determinację. Gdy przechodziłam przez trudniejsze momenty, powtarzała: "Dziecko, ile ty jeszcze musisz znieść, żeby to wszystko przetrwać i w końcu coś z tego było?". A ja sobie mówiłam, że nieważne ile, skoro ona dała radę przejść tak trudną walkę, to ja też dam" - wyjawiła polska mistrzyni.

Agata Kaczmarska JACEK PRONDZYŃSKI/FOTOPYK Newspix.pl

Agata Kaczmarska Grzegorz Ksel/REPORTER East News

Natalia Marczykowska i Agata Kaczmarska materiały prasowe