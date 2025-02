Wstrząsające wyznanie olimpijczyka. Mieszkał w lesie

Artur Binkowski to postać doskonale znana fanom pięściarstwa. W wieku zaledwie 13 lat polski gwiazdor wyemigrował wraz z rodziną do Kanady i to właśnie ten kraj reprezentował podczas XXVII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. Wkrótce potem przeszedł na zawodowstwo i stoczył kolejnych 24 walk. Choć Binkowskiemu wróżono świetlaną przyszłość w sportach walki, jego kariera nie potoczyła się zgodnie z przewidywaniami dziennikarzy i ekspertów. Ostatnią walkę stoczył w 2014 roku, kiedy to pokonany został przez Michała Cieślaka. Następnie media rozpisywały się na jego temat głównie przez kontrowersje wokół jego osoby. Reklama

Dwa lata temu o Binkowskim znów zrobiło się głośno. Jak się wówczas okazało, Polak wrócił do ojczyzny, a na miejscu okazało się, że jego karta jest zablokowana. Stracił on więc dostęp do swojego majątku i został zmuszony do nocowania pod Pałacem Kultury w Warszawie. "To mój dom, to mój penthouse. Mam dojście do prysznica, ze sobą mam szczoteczkę do zębów. Uważam, że najbardziej pozytywnych ludzi poznasz w takich miejscach, w takich przytułkach" - opowiadał wówczas dziennikarzom Super Expressu.

Artur Binkowski opowiada o okresie bezdomności. "Poszedłem mieszkać do lasu"

Jak się teraz okazuje, nie był to pierwszy raz, kiedy Binkowski doświadczył bezdomności. Jak ujawnił w niedawnej rozmowie na Kanale Sportowym, temat ten ciekawił go od bardzo dawna i w pewnym momencie swojego życia postanowił dobrowolnie zostać bezdomnym. "U mnie była to bezdomność z wyboru. Moi rodzice zabrali mnie i moich dwóch młodszych braci do Kanady i tam zacząłem przyglądać się bezdomnym. Nie było ich wiele w tamtym czasie, ja też nie miałem wtedy czasu, żeby przebywać w miejscach publicznych. Jeżeli wybierasz boks, to całe twoje życie skoncentrowane jest wokół tego, nie ma czasu na sprawy z boku" - zaznaczył. Reklama

Olimpijczyk z Sydney wspomniał także o sytuacji, jaka miała miejsce ładnych parę lat temu. Wówczas zdecydował się na jakiś czas zamieszkać... w lesie. "W trybie osoby bezdomnej postanowiłem iść mieszkać do lasu, tam w Kanadzie. Trzy razy wracałem do Polski, po ostatniej wizycie w 2017 r. poszedłem mieszkać do lasu. (...) Zimy nigdy w Kanadzie w lesie nie zrobiłem, ale od początku wiosny do końca jesieni zrobiłem" - wspominał.

Artur Binkowski ma szansę stanąć na nogi i zainkasować niemałą sumkę pieniędzy, która z pewnością mu się przyda. Pięściarz już w ten weekend zadebiutuje bowiem we freak fightach i wystąpi na gali Fame MMA 24 . Zmierzy się on wówczas z Tomaszem Majewskim w pojedynku bokserskim na małe rękawice.

