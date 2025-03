Wstrząsające wyznanie mistrzyni olimpijskiej. Chciała odebrać sobie życie

Jordan Chiles to jedna z czołowych gimnastyczek sportowych świata. 23-latka na swoim koncie ma m.in. dwa medale olimpijskie, a także trzy medale mistrzostw świata . Co prawda podczas imprezy czterolecia w Paryżu Amerykanka sięgnęła po dwa medale, ale ostatecznie musiała oddać jeden z nich. Przypomnijmy, że Chiles awansowała z piątego miejsca na trzecie w ćwiczeniach wolnych po tym, jak trenerka Cecile Landi zakwestionowała noty przypisane plasującej się na piątej pozycji Chiles. Po tym proteście sędziowie dodali 0,1 punktu do wyniku 23-latki , która awansowała na najniższy stopień podium. Brązowym medalem nie nacieszyła się jednak długo - poszkodowane tą decyzją Rumunki złożyły wniosek o unieważnienie apelacji USA . CAS uwzględnił ten wniosek - jak się okazało, protest Amerykanek został złożony po przekroczeniu regulaminowej minuty i nie powinien zostać wzięty pod uwagę. W rezultacie Chiles straciła brązowy medal , a ten powędrował w ręce Rumunki, Any Barbosu.

Jordan Chiles padła ofiarą przemocy emocjonalnej ze strony trenera

23-letnia mistrzyni olimpijska wydawała swoją autobiografię "I Am That Girl: Living the Power of a Dream", w którym opowiedziała zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych stronach swojej kariery. Przy okazji zdecydowała się ona na niezwykle druzgocące wyznanie. Jak się okazuje, padła ona ofiarą przemocy ze strony swojego trenera. Mężczyzna, którego sportsmenka nazwała "Misterem X", stosował wobec niej przemoc emocjonalną i uprzykrzał jej życie do tego stopnia, że Amerykanka zaczęła walczyć z zaburzeniami odżywiania. "Miał problem z alkoholem, wyśmiewał moje ciało i nawyki żywieniowe" - mówiła.