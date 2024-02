Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk to jedna z najpopularniejszych par w polskim sporcie. On przez wiele lat spełniał się w roli pięściarza, a obecnie chętnie bierze czynny udział w galach freak fightowych. Ona natomiast zaraziła się on ukochanego miłością do sportów walki i ma już za sobą kilka pojedynków.

Wielu kibiców twierdzi, że Kamila Wybrańczyk w pewnym sensie uratowała Artura Szpilkę. W życiu pięściarza kobieta pojawiła się bowiem na krótko po tym, jak wyszedł on na wolność po osiemnastu miesiącach spędzonych za kratkami. Przypomnijmy, że na pozbawienie wolności "Szpila" skazany został za udział w bójce pod dyskoteką. To właśnie Kamila Wybrańczyk pomogła mu wówczas stanąć na nogi i na nowo rozbudziła w nim chęci do życia. Mało kto zdawał sobie jednak sprawę z tego, jak ważną rolę pięściarz odegrał w życiu swojej obecnej partnerki. Dzięki niemu "Kamiszka" uniknęła bowiem śmierci. Reklama

Kamila Wybrańczyk ujawnia. Artur Szpilka odegrał w jej życiu bardzo ważną rolę

Kamila Wybrańczyk w wieku zaledwie 22 lat stanęła na ślubnym kobiercu z policjantem. Jej małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Po zakończeniu tego związku kobieta przeprowadziła się do Krakowa, a wkrótce potem przeniosła się do Warszawy, gdzie rozpoczęła studia. Wówczas w jej życiu pojawił się kolejny mężczyzna - recydywista, który chwilę wcześniej wyszedł z ośrodka. O kulisach tego związku Wybrańczyk opowiedziała w rozmowie z Żurnalistą.

Facet mnie lał, dzisiaj mogę się przyznać i powiedzieć ci to w oczy, kiedyś się tego wstydziłam, że ktoś mnie bił, dziś się tego nie wstydzę. (...) Nie wiem, postawiłam torebkę w złym miejscu, nie tam, gdzie trzeba - wpieprz, przychodził naćpany, musiałam z nim ćpać, potem się wycwaniłam, udawałam, że to robię, bo on już był tak naćpany, że udawałam, że biorę, a nie brałam ~ przyznała.

Kamila Wybrańczyk zdradziła, że w momencie, gdy była pewna, że dłużej już nie zniesie życia u boku takiego mężczyzny, niczym rycerz w lśniącej zbroi, pomógł jej nie kto inny, jak jej obecny partner - Artur Szpilka. "Kiedy już miałam nóż na gardle, dosłownie i poznałam Artura, to nie zapomnę tego, jak czekał z tasakiem na dole pod blokiem (dzisiaj się z tego śmieję, wtedy mi nie było do śmiechu) i dzwonił do niego, że jak mnie nie puści, to on tam wjeżdża. I tak poznałam Artura. Tak naprawdę to mogę powiedzieć, że mi uratował życie" - ujawniła. Reklama

