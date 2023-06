Wstrząsające wieści z Włoch. Napad na dom Zielińskiego. Policja w akcji

Włoskie media: Piotr Zieliński okradziony. Włamanie do domu reprezentanta Polski

Błogie chwile wypoczynku Piotra Zielińskiego przerwały jednak zapewne koszmarne doniesienia spod Neapolu. Jak poinformowało "Corriere dello Sport", pod nieobecność naszego piłkarza w jego domu doszło do włamania .

Piotr Zieliński odejdzie z SSC Napoli? Przyszłość Polaka pod znakiem zapytania

Obecnie we Włoszech gorąco jest także wokół piłkarskiej przyszłości Piotra Zielińskiego, która wciąż stoi pod znakiem zapytania. Obecny kontrakt naszego pomocnika z SSC Napoli obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Tegoroczne letnie okno transferowe może być więc jedyną okazją, by klub sprzedał 29-latka, znacznie wzbogacając przy tym swój budżet.