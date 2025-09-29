Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wrona podsumował Grbicia, a potem ruszył w podróż. Zdjęcia robią wrażenie

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Polacy zdobyli podczas mistrzostw świata brązowy medal. O tym, że nie walczyli o złoto, przesądził zaskakujący dla wszystkich kibiców mecz z Włochami, w którym widać było ogromną niemoc polskich zawodników. Andrzej Wrona jasno wypowiadał się o tym, że według niego zawiódł m.in. Nikola Grbić. Obecny na miejscu były siatkarz po mistrzostwach postanowił udać się jeszcze w podróż i nie wracać do Polski.

Andrzej Wrona
Andrzej WronaMICHAL KLAG/REPORTEREast News

Według Wrony, Grbić dokonywał "czasami niezrozumiałych ruchów, jeżeli chodzi o zmiany". Dodał jednak później w rozmowie, że te zawody pozwoliły inaczej spojrzeć na polską siatkówkę i znalazło się wiele nowych twarzy, które mogą pchać ją dalej.

Andrzej Wrona nie wrócił do Polski. Został na wakacjach

Na tegoroczne mistrzostwa Andrzej Wrona pojechał ze sporą grupą kibiców - był dla nich m.in. przewodnikiem na miejscu po świecie siatkówki. Okazało się, że kiedy zawody się zakończyły, Wrona postanowił zostać jeszcze w Azji.

Czy Polacy mogą być zadowoleni z brązowego medalu? Mądre słowa Nikoli Grbicia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Były siatkarz pokazał nagrania i zdjęcia ze swoich wojaży. Wraz z Kaman Travel najpierw zwiedził z przybyłymi na miejsce kibicami Manilę, a potem wybrał się z nimi do gorących źródeł Puning. Na miejsce trzeba było dopłynąć kajakami.

Andrzej Wrona uważał, że Włosi zasłużyli na zwycięstwo

Wrona pozostał w swojej eksperckiej roli mimo tego, że był opiekunem wyjazdu z kibicami do Manili. W wypowiedziach dla mediów wyjaśnił, że według niego Włosi zdobyli złoto zupełnie zasłużenie.

"Myślę, że Włosi w meczu finałowym i wczorajszym pokazali, że zasługują na to, żeby grać w finale. Od początku fazy play-off mówiliśmy, że czuć u nich ten "vibe" mistrzowskich turniejów, tak jak na mistrzostwach Europy czy mistrzostwach świata organizowanych w Polsce. Oni wtedy grali tak, jak grali teraz, a my niestety nie graliśmy tak, jak na naszych najlepszych turniejach" - wyjaśnił.

Mężczyzna z brodą w kasku ochronnym oraz pomarańczowej kamizelce ratunkowej stoi na tle rzeki i zielonych drzew, będąc pod zadaszeniem.
Andrzej Wrona na FilipinachInstagram/w_kraczeESP/Instagram
Ludzie płynący długą wąską łodzią po szerokiej rzece, otoczonej zielonym lasem pod pochmurnym niebem; widoczna część uczestników, w tym osoba w czerwonym kasku na pierwszym planie.
Andrzej Wrona na FilipinachInstagram/w_kraczeESP/Instagram
Wysoki wodospad otoczony gęstą tropikalną roślinnością z kilkoma osobami pływającymi u podstawy wodospadu w naturalnym zbiorniku wodnym.
Andrzej Wrona na FilipinachInstagram/w_kraczeESP/Instagram

Trener siatkówki w białej koszulce z czerwonymi akcentami o poważnym wyrazie twarzy oraz zawodnik w granatowym stroju sportowym ukazany w okrągłym powiększeniu, obaj skupieni podczas wydarzenia sportowego.
Nikola Grbić i Andrzej WronaŁukasz OlszewskiEast News
Mężczyzna z brodą w granatowej bluzie sportowej udziela wywiadu, stojąc przed ścianą z logotypami sponsorów, trzyma mikrofony różnych mediów.
Andrzej WronaMarcin GolbaAFP

