Wrona podsumował Grbicia, a potem ruszył w podróż. Zdjęcia robią wrażenie
Polacy zdobyli podczas mistrzostw świata brązowy medal. O tym, że nie walczyli o złoto, przesądził zaskakujący dla wszystkich kibiców mecz z Włochami, w którym widać było ogromną niemoc polskich zawodników. Andrzej Wrona jasno wypowiadał się o tym, że według niego zawiódł m.in. Nikola Grbić. Obecny na miejscu były siatkarz po mistrzostwach postanowił udać się jeszcze w podróż i nie wracać do Polski.
Według Wrony, Grbić dokonywał "czasami niezrozumiałych ruchów, jeżeli chodzi o zmiany". Dodał jednak później w rozmowie, że te zawody pozwoliły inaczej spojrzeć na polską siatkówkę i znalazło się wiele nowych twarzy, które mogą pchać ją dalej.
Andrzej Wrona nie wrócił do Polski. Został na wakacjach
Na tegoroczne mistrzostwa Andrzej Wrona pojechał ze sporą grupą kibiców - był dla nich m.in. przewodnikiem na miejscu po świecie siatkówki. Okazało się, że kiedy zawody się zakończyły, Wrona postanowił zostać jeszcze w Azji.
Były siatkarz pokazał nagrania i zdjęcia ze swoich wojaży. Wraz z Kaman Travel najpierw zwiedził z przybyłymi na miejsce kibicami Manilę, a potem wybrał się z nimi do gorących źródeł Puning. Na miejsce trzeba było dopłynąć kajakami.
Andrzej Wrona uważał, że Włosi zasłużyli na zwycięstwo
Wrona pozostał w swojej eksperckiej roli mimo tego, że był opiekunem wyjazdu z kibicami do Manili. W wypowiedziach dla mediów wyjaśnił, że według niego Włosi zdobyli złoto zupełnie zasłużenie.
"Myślę, że Włosi w meczu finałowym i wczorajszym pokazali, że zasługują na to, żeby grać w finale. Od początku fazy play-off mówiliśmy, że czuć u nich ten "vibe" mistrzowskich turniejów, tak jak na mistrzostwach Europy czy mistrzostwach świata organizowanych w Polsce. Oni wtedy grali tak, jak grali teraz, a my niestety nie graliśmy tak, jak na naszych najlepszych turniejach" - wyjaśnił.