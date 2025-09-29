Wrona podsumował Grbicia, a potem ruszył w podróż. Zdjęcia robią wrażenie

Według Wrony, Grbić dokonywał "czasami niezrozumiałych ruchów, jeżeli chodzi o zmiany". Dodał jednak później w rozmowie, że te zawody pozwoliły inaczej spojrzeć na polską siatkówkę i znalazło się wiele nowych twarzy, które mogą pchać ją dalej.

Andrzej Wrona nie wrócił do Polski. Został na wakacjach

Na tegoroczne mistrzostwa Andrzej Wrona pojechał ze sporą grupą kibiców - był dla nich m.in. przewodnikiem na miejscu po świecie siatkówki. Okazało się, że kiedy zawody się zakończyły, Wrona postanowił zostać jeszcze w Azji.

Były siatkarz pokazał nagrania i zdjęcia ze swoich wojaży. Wraz z Kaman Travel najpierw zwiedził z przybyłymi na miejsce kibicami Manilę, a potem wybrał się z nimi do gorących źródeł Puning. Na miejsce trzeba było dopłynąć kajakami.

Andrzej Wrona uważał, że Włosi zasłużyli na zwycięstwo

Wrona pozostał w swojej eksperckiej roli mimo tego, że był opiekunem wyjazdu z kibicami do Manili. W wypowiedziach dla mediów wyjaśnił, że według niego Włosi zdobyli złoto zupełnie zasłużenie.

"Myślę, że Włosi w meczu finałowym i wczorajszym pokazali, że zasługują na to, żeby grać w finale. Od początku fazy play-off mówiliśmy, że czuć u nich ten "vibe" mistrzowskich turniejów, tak jak na mistrzostwach Europy czy mistrzostwach świata organizowanych w Polsce. Oni wtedy grali tak, jak grali teraz, a my niestety nie graliśmy tak, jak na naszych najlepszych turniejach" - wyjaśnił.

