Wrona i Zborowska zaskoczyli w "Love is Blind". Po tym wyznaniu rozbrzmiały brawa
Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona mają się z czego cieszyć. Po wielu miesiącach oczekiwania Netflix wypuścił pierwsze pięć odcinków polskiej edycji reality show "Love is Blind". Małżeństwo na miejscu pomagało uczestnikom w trudnych momentach i wprowadzało ich w odpowiedni nastrój. Już na samym początku podzielili się wyznaniem, które wzbudziło ogromny entuzjazm wśród zgromadzonych. Rozbrzmiały brawa.
"Love is Blind" wystartowało z kopyta. Na platformie Netflix od razu pojawiło się pięć odcinków, a kolejne mają być publikowane w mniejszych dawkach, by zapewnić większe napięcie przed wielkim finałem. Czas pokaże, jak duże było zainteresowanie wśród polskiej widowni.
"Love is Blind". Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona prowadzącymi
Dla małżeństwa to debiut - aktorka Zofia Zborowska-Wrona i były siatkarz Andrzej Wrona sprawdzają po latach, jak to jest razem pracować. To pierwszy raz, gdy mieli okazję wystąpić jako prowadzący w programie rozrywkowym. Wcześniej o to miejsce mieli rywalizować z Małgorzatą Rozenek-Majdan i Radosławem Majdanem.
Ostatecznie to oni stali się twarzami pierwszego polskiego sezonu "Love is Blind" i już na początku zyskali sobie sympatię uczestników. Wystarczyło wypowiedzenie kilku słów, by mogli usłyszeć brawa. Zdaje się, że jest im czego zazdrościć.
Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona zdobyli się na wyznanie
Już na samym starcie programu, przy powitaniu z uczestnikami, Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona postanowili zdobyć się na wyznanie. Chodziło o to, że ich związek posunął się bardzo szybko i niemal równie gwałtownie jak to, czego będą doświadczać w kolejnych odcinkach uczestnicy show.
"My jesteśmy przykładem relacji, która dość szybko się zadziała. Po ośmiu miesiącach się zaręczyliśmy, po kolejnych trzech wzięliśmy ślub" - mówił Wrona, a jego żona dodała, że dziś mają dwie córki i dwa psy.
Wtedy spośród uczestników padło pytanie, ile są już małżeństwem. Gdy odpowiedzieli, że siedem lat, mogli usłyszeć gromkie brawa od zgromadzonych zarówno w damskiej jak i męskiej strefie randkowiczów. Każdy z nich chciał w tamtym momencie, by jego związkowa przygoda potoczyła się tak, jak u prowadzących.