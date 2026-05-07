Wrona i Zborowska zaskoczyli w "Love is Blind". Po tym wyznaniu rozbrzmiały brawa

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona mają się z czego cieszyć. Po wielu miesiącach oczekiwania Netflix wypuścił pierwsze pięć odcinków polskiej edycji reality show "Love is Blind". Małżeństwo na miejscu pomagało uczestnikom w trudnych momentach i wprowadzało ich w odpowiedni nastrój. Już na samym początku podzielili się wyznaniem, które wzbudziło ogromny entuzjazm wśród zgromadzonych. Rozbrzmiały brawa.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona w strojach wieczorowych na tle ściany z czerwonymi różami, widoczne zdjęcie rozmowy.
Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona w programie "Love is Blind"MARCIN SZYMCZYK/FOTOPYK/NEWSPIX.PL & NetflixNewspix.pl

"Love is Blind" wystartowało z kopyta. Na platformie Netflix od razu pojawiło się pięć odcinków, a kolejne mają być publikowane w mniejszych dawkach, by zapewnić większe napięcie przed wielkim finałem. Czas pokaże, jak duże było zainteresowanie wśród polskiej widowni.

Alarm od Anny Lewandowskiej, już 50 tysięcy na minusie. Zostało jej 5,7 mln

"Love is Blind". Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona prowadzącymi

Dla małżeństwa to debiut - aktorka Zofia Zborowska-Wrona i były siatkarz Andrzej Wrona sprawdzają po latach, jak to jest razem pracować. To pierwszy raz, gdy mieli okazję wystąpić jako prowadzący w programie rozrywkowym. Wcześniej o to miejsce mieli rywalizować z Małgorzatą Rozenek-Majdan i Radosławem Majdanem.

Ostatecznie to oni stali się twarzami pierwszego polskiego sezonu "Love is Blind" i już na początku zyskali sobie sympatię uczestników. Wystarczyło wypowiedzenie kilku słów, by mogli usłyszeć brawa. Zdaje się, że jest im czego zazdrościć.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona zdobyli się na wyznanie

Już na samym starcie programu, przy powitaniu z uczestnikami, Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona postanowili zdobyć się na wyznanie. Chodziło o to, że ich związek posunął się bardzo szybko i niemal równie gwałtownie jak to, czego będą doświadczać w kolejnych odcinkach uczestnicy show.

Jest asem Gribicia. Niewielu wiedziało, co robił wcześniej. Niecodzienne zajęcie

"My jesteśmy przykładem relacji, która dość szybko się zadziała. Po ośmiu miesiącach się zaręczyliśmy, po kolejnych trzech wzięliśmy ślub" - mówił Wrona, a jego żona dodała, że dziś mają dwie córki i dwa psy.

Wtedy spośród uczestników padło pytanie, ile są już małżeństwem. Gdy odpowiedzieli, że siedem lat, mogli usłyszeć gromkie brawa od zgromadzonych zarówno w damskiej jak i męskiej strefie randkowiczów. Każdy z nich chciał w tamtym momencie, by jego związkowa przygoda potoczyła się tak, jak u prowadzących.

Zobacz również:

Małgorzata Świderek uczestniczką "Love is Blind: Polska"
Sportowe życie

Niebywałe, kto wystąpi w "Love is Blind: Polska". Tak, to naprawdę ona

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Para w objęciach całuje się na scenie, kobieta trzyma duży bukiet kolorowych kwiatów, wokół obecni są inni ludzie, a w tle widoczne jest rozmazane niebieskie oświetlenie widowiska.
Andrzej Wrona i Zofia ZborowskaFOTOSTYK/AGENCJA SE/East NewsEast News
Zofia Zborowska i Andrzej Wrona
Zofia Zborowska i Andrzej WronaBaranowskiAKPA
Jacob Fearnley - Giovanni Mpetshi Perricard. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja