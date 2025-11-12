Wrona i Zborowska spakowali walizki i wyjechali z Polski. Długo na to czekali

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska postanowili wreszcie odwiedzić Hannę Zborowską-Neves, która przed laty na stałe przeprowadziła się do Brazylii. Aktorka zapowiadała już, że ma w planach taką wizytę i ten plan wreszcie się ziścił. Potrzeba było jednak do tego czasu i przygotowań. Na miejscu przyjęto małżeństwo z otwartymi ramionami.

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska w Brazylii

W ostatnim czasie Wrona i Zborowska są mocno zajęci. Były siatkarz został komentatorem PlusLigi dla Polsatu Sport, a jego małżonka niedawno dopiero zakończyła zdjęcia do serialu kryminalnego, w którym zagrała jedną z policjantek. Para zdecydowała się na chwilowy oddech i postanowiła zrealizować długo już odkładany plan.

Hanna Zborowska postanowiła z dziećmi przygotować swojej siostrze i szwagrowi prawdziwy komitet powitalny. "Czekamy! Bardzo!" - napisała, prezentując napis, jaki zrobiła z córkami. Nie bez wpadek, ale udało im się utworzyć z pojedynczych liter napis "Witajcie w Brazylii".

Zofia Zborowska wzruszona. Wrona się pochwalił

"Najwspanialszy komitet powitalny" - napisała Zborowska, dodając emotikonę oznaczającą wzruszenie. Okazało się, że na każdej literce pojawiły się również rysunki przedstawiające poszczególnych członków rodziny - była siatkarska wersja Andrzeja Wrony, wersja "cioci Zosi" oraz dzieci małżeństwa, które przyleciało do Brazylii.

Dla wszystkich to niepowtarzalna okazja na spotkanie z rodziną. Ze względu na odległość, siostry Zborowskie nie mogą się zbyt często spotykać, podobnie jak ich kuzynostwo. Ta wizyta wszystkim zapadnie w pamięci na długo.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona Adam Burakowski East News

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona FiPAK / Forum East News