Wrona i Zborowska przekazali radosne wieści. Jeszcze parę miesięcy oczekiwania

Zarówno dla Zborowskiej jak i Wrony ich kolejne zadanie było debiutem. Postanowili pokazać się jednak z jak najlepszej strony i dołączyli mocno do promocji, chwaląc się tym, co dotychczas udało im się zrobić.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona od razu się pochwalili

Za nami kolejna konferencja Netflixa, na której poinformowano o kolejnych nowościach w ofercie serwisu streamingowego. Jedną z nich będzie pierwsza w Polsce edycja programu "Love is Blind". Parę miesięcy temu poinformowano, kto będzie gospodarzem pierwszej odsłony show.

Wówczas wybrano na to miejsce Zofię Zborowską i Andrzeja Wronę - według medialnych doniesień mieli o pozycje hostów rywalizować z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem. Ostatecznie jednak to aktorsko-siatkarski duet okazał się mieć więcej siły przebicia.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona już wiedzą. Oficjalne ogłoszenie

Duet ma się z czego cieszyć. Program został już nakręcony i wiadomo, kiedy będzie miał swoją premierę. Netflix zapowiedział, że pierwszych odcinków spodziewać można się na ich platformie już w maju. Przy okazji serwis pochwalił się zwiastunem.

Gospodarze pojawiają się na nim jedynie przez chwilę, ale mogli liczyć na wsparcie innych gwiazd. W komentarzach swój entuzjazm pokazała m.in. przyjaciółka pary, Anna Lewandowska. Do wyrażenia zdania wystarczyły jej ogniste emotikony. Tymczasem program, który stał się hitem na całym świecie, już niebawem zawita do Polski, a prowadzący już nie mogą się doczekać.

