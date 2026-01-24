Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wrona i Zborowska przekazali radosne wieści. Jeszcze parę miesięcy oczekiwania

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska już jakiś czas temu cieszyli się z uzyskania nowej roli, która mogła znacznie pomóc im w rozwijaniu medialnych karier. Były siatkarz dziś jest m.in. komentatorem Polsatu Sport, a Zborowska gra w serialu "Młode gliny". To jednak nie wszystko. Jedno zadanie połączyło ich ścieżki zawodowe. Teraz mogli się wreszcie pochwalić. Na rezultat poczekają jednak jeszcze parę miesięcy.

Dwie elegancko ubrane osoby stoją na tle czerwonej zasłony, kobieta w ciemnej sukni z falowanymi włosami oraz mężczyzna w czarnym smokingu z muchą, oboje patrzą w stronę obiektywu.
Zofia Zborowska i Andrzej WronaAdam Burakowski East News

Zarówno dla Zborowskiej jak i Wrony ich kolejne zadanie było debiutem. Postanowili pokazać się jednak z jak najlepszej strony i dołączyli mocno do promocji, chwaląc się tym, co dotychczas udało im się zrobić.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona od razu się pochwalili

Za nami kolejna konferencja Netflixa, na której poinformowano o kolejnych nowościach w ofercie serwisu streamingowego. Jedną z nich będzie pierwsza w Polsce edycja programu "Love is Blind". Parę miesięcy temu poinformowano, kto będzie gospodarzem pierwszej odsłony show.

Wówczas wybrano na to miejsce Zofię Zborowską i Andrzeja Wronę - według medialnych doniesień mieli o pozycje hostów rywalizować z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem. Ostatecznie jednak to aktorsko-siatkarski duet okazał się mieć więcej siły przebicia.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona już wiedzą. Oficjalne ogłoszenie

Duet ma się z czego cieszyć. Program został już nakręcony i wiadomo, kiedy będzie miał swoją premierę. Netflix zapowiedział, że pierwszych odcinków spodziewać można się na ich platformie już w maju. Przy okazji serwis pochwalił się zwiastunem.

Gospodarze pojawiają się na nim jedynie przez chwilę, ale mogli liczyć na wsparcie innych gwiazd. W komentarzach swój entuzjazm pokazała m.in. przyjaciółka pary, Anna Lewandowska. Do wyrażenia zdania wystarczyły jej ogniste emotikony. Tymczasem program, który stał się hitem na całym świecie, już niebawem zawita do Polski, a prowadzący już nie mogą się doczekać.

