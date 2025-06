Andrzej Wrona i Zofia Zborowska sześć lat temu stanęli na ślubnym kobiercu i od tamtej pory wspólnie kroczą przez życie. Para doczekała się do tej pory dwóch uroczych pociech: Nadziei i Jaśminy.

Andrzej Wrona zakończył karierę sportową. Teraz zaskoczył wraz z żoną nowiną

Kilka tygodni temu w małżeństwie Wronów doszło do kolejnej przełomowej zmiany, bowiem okazało się, że Andrzej postanowił oficjalnie zakończyć swoją karierę sportową. 25 maja na Hali Torwar w Warszawie odbył się jego pożegnalny mecz. Reklama

Podczas wydarzenia nie brakowało wzruszających momentów. Sporą niespodziankę mężowi sprawiła jego żona, która dołączyła do zespołu cheerleaderek, wykonując specjalnie przygotowany układ taneczny.

Bez wątpienia teraz Andrzej będzie miał zdecydowanie więcej czasu dla rodziny, ale nie tylko. Właśnie okazało się, nad czym wraz z żoną ostatnimi czasy intensywnie pracowali. Teraz już wspólnie postanowili podzielić się tą nowiną ze światem.

Wrona i Zborowska potwierdzili doniesienia. To musiało się tak skończyć

Na ich profilach w social mediach pojawił się komunikat, w którym poinformowali o swym nowym pomyśle, choć wpis zaczął się dość nietypowo:

"Halo Warszawo! Zapraszamy Was do zapoznania się z naszym nowym dzieckiem" - przekazali niespodziewanie we wspólnym komunikacie małżonkowie.

Potem jednak przeszli do sedna i wyjaśnili, że chodzi o stronę, na której będzie można wynajmować opiekunów do zwierząt. Wszyscy będą tam solidnie weryfikowani, więc nie ma mowy o nieodpowiednich osobach. Zofia i Andrzej są wielkimi miłośnikami czworonogów, więc to musiało się po prostu tak skończyć, że zajmą się czymś z tym związanym. Reklama

"Jeśli tak jak my mieliście problem z kim zostawić Psiaki pod Waszą wakacyjną nieobecność to już go nie macie. Możecie wysłać je na najlepsze pieskie kolonie ever. Każda DogSitterka i DogSitter są przez nas sprawdzani, szkoleni i egzaminowani. Wszystko na najwyższym poziomie. Bo Pieski były, są i będą dla nas pełnoprawnymi członkami rodziny" - czytamy w dalszej części ogłoszenia Wronów.

Fani oczywiście zaczęli gratulować im pomysłu i życzyli sukcesów.