Wrócili do przeszłości Agnieszki Włodarczyk. Wyciągnięto jej kontrowersyjny występ

Maciej Ślesicki szczerze o Włodarczyk. "Oczywiście miała wtedy 16 lat"

"Ja nie zmuszałem Agnieszki do tego, żeby ona w czymś grała. Jak ten film zaczęliśmy robić (...), wiedzieliśmy, co będzie, jak będzie, kto, kiedy będzie goły, kto nie będzie goły" - tłumaczył Ślesicki i dodał: "Agnieszka Włodarczyk oczywiście miała wtedy 16 lat, oczywiście pokazywała się na golasa, ale ja myślę, że w rezultacie jej to nie zaszkodziło. Wręcz powiem, że bardzo szanuje to, do czego ona doszła".