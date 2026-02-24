24 lutego przypada czwarta rocznica rozpoczęcia inwazji zbrojnej rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy. Zmasowany atak z wielu kierunków rozpoczął się nad ranem miejscowego czasu, a pierwsze oddziały przekroczyły ukraińską granicę jeszcze w trakcie przemówienia rosyjskiego prezydenta Władimira Putina.

Wybuch konfliktu zbrojnego na taką skalę wywołał na całym świecie prawdziwy szok. Polska w jednej chwili stała się głównym punktem ucieczki dla tysięcy Ukraińców pragnących wydostać się z zaatakowanej ojczyzny.

Rosyjska agresja wywarła wpływ również na świat sportu. Wielu sportowców z naszego kraju zrezygnowało z występów w rosyjskich klubach, wyjeżdżając z tego kraju najszybciej, jak tylko mogli. Uciekać musiał również Tomasz Kędziora, lecz zupełnie z innego powodu. Defensor reprezentacji Polski przez lata był związany kontraktem z Dynamem Kijów, a w momencie agresji przebywał w ukraińskiej stolicy. W jednym momencie on oraz jego rodzina znaleźli się w ogromnym niebezpieczeństwie.

Tomasz Kędziora w pułapce. PZPN i rząd działali przy jego ewakuacji z Ukrainy

Tomasz Kędziora mieszkał w Kijowie od 2017 roku. Tam związał się z Ukrainką, założył rodzinę i jak sam wielokrotnie podkreślał, związał się z tym krajem w szczególny sposób. A w jednej chwili jasnym stało się, że Polak musi jak najszybciej opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.

W obliczu tak dramatycznej sytuacji trzeba było działać natychmiastowo. Jak informował wówczas na łamach Interii Sport Sebastian Staszewski ewakuacja reprezentanta Polski oraz jego rodziny rozpoczęła się w sobotę. W całą operację zaangażowany był zarówno PZPN, jak i polski rząd oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Operacja nie była łatwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę nieprawdopodobne kolejki na poszczególnych przejściach granicznych. Kędziora wraz z rodziną został w sobotnie popołudnie wywieziony z Kijowa, a następnie pojechali do Lwowa, gdzie schronili się w polskim konsulacie. Ostatecznie cała operacja zakończyła się sukcesem, o czym w niedzielne popołudnie poinformował PZPN.

Tomasz Kędziora bezpiecznie wrócił do Polski. W specjalnym wpisie podziękował m.in. premierowi

Po kilku dniach od dramatycznych wydarzeń głos w całej sprawie zabrał sam Kędziora. Defensor reprezentacji Polski podkreślił fakt tego, jak niespodziewana sytuacja zastała go na miejscu.

- Wracając do Kijowa ze zgrupowania w Turcji, nawet przez ułamek sekundy nie przeszło mi przez myśl, że kilkadziesiąt godzin później w mieście, w którym żyję od blisko pięciu lat, które stało się moim domem, w którym odnosiłem największe sukcesy i w którym poślubiłem swoją żonę, może rozpocząć się wojna. Ale już po pierwszych odgłosach eksplozji zdałem sobie sprawę, że jestem w centrum niebezpiecznych wydarzeń - pisał zawodnik za pośrednictwem Instagrama.

Zawodnik podkreślił, że w przekroczeniu granicy Polski z Ukrainą wydatną pomocą wykazał się PZPN oraz polski MSZ. W gronie osób którym Kędziora dziękował znaleźli się m.in. Cezary Kulesza, Zbigniew Boniek, premier Mateusz Morawiecki, a także menedżer piłkarza Tomasz Magdziarz. Co istotne, Kędziora w swoim wpisie odniósł się również do kibiców Dynama, dzięki którym mógł przedostać się z Kijowa do Lwowa.

- Ukraina jest dla mnie jak druga ojczyzna. Jestem pełen podziwu, jak jej mieszkańcy walczą o wolność i demokratyczne wartości oraz dumny z postawy Polaków, którzy potrafią się zjednoczyć i skutecznie nieść pomoc w geście solidarności. Moje myśli i serce są z Ukrainą. Modlę się z nadzieją o jak najszybsze nastanie pokoju - skwitował reprezentant Polski.

Co istotne, przy ewakuacji Kędziory strona polska pomogła również innemu zawodnikowi Dynama, który znalazł się w szalenie trudnej sytuacji. Mowa o reprezentancie Słowenii Benjaminie Verbiciu, który kolejne pół roku spędził na wypożyczeniu w Legii Warszawa. Kędziora z kolei wylądował w Lechu Poznań, z którym sięgnął po mistrzostwo Polski. Po zakończeniu wypożyczenia Polak wrócił do Dynama, lecz po kolejnych pół roku definitywnie odszedł do greckiego PAOK-u Saloniki, gdzie gra do dziś.

