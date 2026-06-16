Wraca temat męża Darii Abramowicz. Wszystko przez to jedno nowe zdjęcie

Współpraca Igi Świątek z Darią Abramowicz trwa nieprzerwanie od sześciu lat. A od jakiegoś czasu budzi kontrowersje oraz wątpliwości. Niektórzy twierdzą, że relacja ta wyszła poza profesjonalne ramy. Innego zdania jest najwyraźniej sama tenisistka, która nieraz podkreślała, że darzy Abramowicz dużym zaufaniem.

To ja decyduję, z kim pracuję

"Ludzie nie mają pojęcia, jak to wygląda - to ja podejmuję decyzje dotyczące współpracy (...). Jeśli chodzi o artykuły o Darii - przez lata przypisywano jej mój sukces na korcie, bo był możliwy m.in. dzięki sile mentalnej, a teraz, gdy pojawił się spadek formy i wyników, nagle to ona jest temu winna" - dodawała.

O zawodowych osiągnięciach Darii Abramowicz napisano już wiele. Dużo mniej wiadomo o życiu osobistym psycholog. Temat ten, dość niespodziewanie, wraca teraz.

Nowe zdjęcie na profilu Darii Abramowicz. Znaczący podpis

Daria Abramowicz i w wywiadach, i na korcie i w mediach społecznościowych jest raczej profesjonalna, wręcz formalna. Na jej profilu niewiele jest prywaty. Z tym większym zaskoczeniem obserwujący mogą przyjąć najnowsze zdjęcie udostępnione przez psycholog.

To fotografia oryginalnie opublikowana przez olimpijkę Jolantę Ogar. Na zdjęciu widać Abramowicz w towarzystwie ludzi ze środowiska żeglarskiego - mistrzyni świata oraz srebrnej medalistki z Tokio Agnieszki Skrzypulec oraz reprezentanta Polski w żeglarstwie Mikołaja Bazylego.

Dodatkowo zdjęcie udostępnił Polski Związek Żeglarski. Nad wspomnianym triem widnieje podpis: "Dobrze, że wszyscy patrzymy w jednym kierunku".

Daria Abramowicz udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie instagram.com/abramowiczdaria/stories/jolaogar/ ESP/Instagram

Abramowicz o mężu: "Jest trenerem głównym". Mówią, że to Krzysztof Kierkowski

Wątek żeglarski w kontekście Darii Abramowicz może przypomnieć temat męża psycholog. Ona sama nigdy nie przedstawiła go publicznie, choć zdarzało się jej wspominać o mężczyźnie w mediach. "Mój mąż jest trenerem głównym, współpracuje czy pracuje dla kanadyjskiej federacji żeglarskiej" - opowiadała przed pięcioma laty w podcaście emitowanym na platformie Voice House.

Po sieci krążą spekulacje, że swego czasu powiedziała "tak" Krzysztofowi Kierkowskiemu. To żeglarz, olimpijczyk z Aten 2004 i Pekinu 2008, dwukrotny mistrz Polski oraz dwukrotny zwycięzca regat o Puchar Świata.

W latach 2018-2025 pracował dla Kanadyjczyków. W styczniu zeszłego roku Polski Związek Żeglarski ogłosił, że Kierkowski poprowadzi zawodniczki klasy 49erFX w następnej kampanii olimpijskiej do Los Angeles 2028.

"Krzysztof Kierkowski to wybitny trener, cieszący się ogromnym uznaniem wśród zawodników, którzy wystawiają mu same pozytywne opinie. Jego bogate doświadczenie zdobyte na arenie międzynarodowej przez ostatnie dziesięć lat będzie miało z pewnością kluczowe znaczenie w dalszym rozwoju naszych zawodniczek" - mówił o nim Piotr Myszka, trener główny kadry narodowej i trener przygotowań olimpijskich.

Głos zabrał wówczas także sam zainteresowany. "Po niemal dziesięciu latach spędzonych za granicą, gdzie zdobywałem cenne doświadczenia i ważne lekcje, postanowiłem sprawdzić, jak można je wykorzystać w Polsce. Współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim rozpocząłem stosunkowo niedawno, ale już teraz mogę stwierdzić, że warunki pracy są bardzo dobre" - cieszył się.

Podkreślał, że kluczowe dla niego będzie "budowanie relacji opartej na otwartej komunikacji oraz zdobycie zaufania zawodniczek".

"Rozwój osobisty, efektywna komunikacja i holistyczne podejście - to trzy najważniejsze wartości, którymi kieruję się jako trener. Nastawienie i sposób myślenia są kluczowe w mojej filozofii trenerskiej" - podsumowywał Krzysztof Kierkowski.

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